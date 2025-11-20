Se reunió la comisión de Promoción Social

La Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidida por la diputada Berenice Iañez y con la diputada Aldana Crucitta como vicepresidenta, se reunió esta mañana y durante la primera parte del encuentro, representantes de organizaciones vinculadas a los proyectos en tratamiento expusieron ante las y los legisladores.

De la Asociación Civil “Madres en Lucha por una Juventud Despierta” se presentó Marcela Monzó, integrante de la organización cuya actividad fue propuesta para declarar de interés Sanitario y de Promoción de Derechos Juveniles. Durante su exposición, describió el trabajo que realizan desde hace años en barrios vulnerables del país y en su nueva sede en la ciudad. Señaló que se enfocan en la prevención del consumo problemático, el acompañamiento a madres y familias, y la denuncia de la naturalización del uso de menores para el narcomenudeo. “Nuestro objetivo es salvar vidas y restituir derechos”, afirmó Monzó.

También estuvieron presentes referentes de comedores comunitarios para plantear la necesidad de actualizar la normativa para reconocer el trabajo de sus colaboradoras como una tarea laboral y al finalizar esta parte, la comisión aprobó dictamen para los expedientes que formaban parte de la orden del día, entre ellos, la declaración de intereses para la promoción y protección de los derechos de las personas en situación de calle a los cinco Centros Barriales de Vientos de Libertad y distintos pedidos de informes sobre el Programa “Nuestras Familias” y acerca de la nueva estructura de la Subsecretaría de Red de Atención e Inclusión Social.