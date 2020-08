Santilli y Traverso pusieron primera para la reactivación del automovilismo

(CABA) El Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, junto al titular de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), Juan María Traverso, estuvieron este miércoles en el autódromo de la Ciudad, Oscar y Juan Gálvez, que reabrió sus puertas en el marco de la habilitación de las actividades individuales al aire libre. “El automovilismo es un motor de la economía que da trabajo a miles de personas en todo el país, por eso es nuestra prioridad trabajar en la vuelta de este importantísimo deporte y que nuestro autódromo lidere este plan retorno nos llena de orgullo”, remarcó Santilli.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

En la Ciudad bajaron los delitos pero son más violentos

Con estrictos protocolos para la prevención del COVID-19 se inició así el Plan de Reactivación del Automovilismo, que en una primera etapa contempla pruebas de pista, sin competencias, con el objetivo de ultimar y optimizar los procedimientos de prevención para el funcionamiento del predio y poder asegurar una vuelta segura de las carreras en un futuro.

De la reinauguración también participó Diego Mesa, integrante de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, que junto a Traverso y Santilli fueron testigos de la vuelta a la pistas de importantes pilotos como Guido Mogia, Esteban Fernandez, Henry Martin, Pablo Otero, Diego Azar, Juan Manuel Damiani y Leandro Elizalde, quienes hicieron sentir el ruido de los motores de sus autos de Top Race, Super TC2000, Turismo Pista y Copa Porsche.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Coronavirus: la curva de contagios crece el doble de rápido en la Provincia que en la Ciudad

El automovilismo es un deporte que, por su popularidad y tradición, en el país está posicionado en segundo lugar detrás del fútbol e impacta directa e indirectamente en 55 mil familias argentinas, por un total de $7.130 millones anuales.

Los equipos técnicos del autódromo porteño vienen trabajando hace meses con las distintas categorías y referentes del automovilismo en el desarrollo de protocolos para volver a la actividad de forma segura. Los encargados de proponer y aplicar el protocolo de seguridad sanitaria es la mutual de pilotos de la Asociación Argentina de Volantes -AAV– que brinda servicios médicos de urgencia en competencias automovilísticas y la CDA está involucrada en la aprobación de los mismos, además de las autoridades sanitarias.

¿En qué consiste el protocolo para reabrir del autódromo?

Durante una primera etapa, su apertura contempla sólo pruebas de pista, sin competencias y se podrá probar los miércoles y viernes, de 9 a 17. Los turnos se pueden sacar a partir de este jueves, a través del sitio web: www.ciudadautodromo.com.

Dentro de las cuestiones más destacadas del protocolo, se limita la cantidad de autos a probar a no más de 16 por día y no más de 4 personas en boxes por equipo de competición. Se trabajará bajo el concepto de célula, cada equipo tendrá que permanecer en su box el tiempo que se desarrolle la actividad, no podrá ingresar nadie de otro box.

Para sacar turno los interesados deberán hacer el autodiagnóstico de la Asociación Argentina de Volantes a través de la aplicación https://cuidarte-aav.com.ar y con el código QR podrá ingresar a las instalaciones. El personal sanitario estará provisto de un kit de alcohol en gel, jabón para manos, toallas, guantes descartables, bolsas plásticas para residuos y cloro. Estarán uniformados con mameluco overol impermeable, cubrebocas y máscaras reglamentarias. Los uniformes pasarán por operativo sanitizante diariamente.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El desesperado pedido de Tití Fernández a Larreta y Santilli

Toda persona que ingrese al predio deberá hacerlo con cubreboca y se le tomará la temperatura. Además pasará por un proceso de desinfección de zapatos.

Una vez superados los anteriores ítems se proveerá una pulsera identificatoria para ingresar. Se encuentra prohibido el uso de vestuarios y tampoco podrán armarse estructuras móviles ni panelería dentro de boxes.

¿Cómo es el protocolo para las carreras?

El protocolo para las carreras contempla la descentralización de la zona de boxes, que será sólo para los integrantes esenciales de los equipos de competición, donde no podrán estar más de 5 personas por auto de carrera (piloto incluido). En el sector estará prohibida la permanencia de camiones, motorhomes, casillas, etc., limitando el cupo a un vehículo por equipo, mientras que todo el despliegue del equipamiento se trasladará a un lugar distinto, más amplio, denominado “zona 1”, que es donde funcionaba un estacionamiento para el público.

Allí los equipos tendrán espacios delimitados y no podrán entremezclarse ni salir de esas burbujas individuales. Cada grupo deberá asegurar su alimentación a través de viandas, no permitiéndose el ingreso de Delivery ni salir a diario para comprar insumos.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Un exfutbolista compró la casa donde vivió Raúl Alfonsín en Chascomús

También se fijaron máximos de personas en los distintos sectores interiores según su amplitud para asegurar un mínimo de 2 metros entre personas. En la Sala de Prensa el máximo será de 20 personas, en la torre de cronometraje y en el Race Control no habrá más de cinco personas, mientras que a la ceremonia del podio sólo podrán asistir los tres pilotos vencedores más dos autoridades y todos deberán usar tapaboca de manera obligatoria.

Toda competencia automovilística demanda realizar una reunión de pilotos donde se especifiquen las cuestiones deportivas de la misma. Esta será realizada de forma virtual. El servicio de gomería será provisto únicamente en las instalaciones previstas para tal fin, prohibiendo el acceso a servicios móviles externos. Funcionará bajo un sistema de take away, entregan la mercadería, se van y cuando están listas informan y la pasan a retirar.

Comentarios

Ingresa tu comentario