Rodríguez Larreta presentó las mejoras en lectura y comprensión de textos en las escuelas

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles este martes del avance del programa que mejoró la lectura y la comprensión de textos en las escuelas, con resultados positivos en el 70% de los alumnos que participaron.

“Sueño con una revolución educativa en la Argentina para que todos los chicos tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar su potencial sin verse condicionados por el lugar donde nacieron”, afirmó el Jefe de Gobierno, durante una recorrida por la Escuela Primaria Nº 25 D.E. 1, Polo Educativo Mugica.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por la ministra de Educación, Soledad Acuña; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; el diputado Maximiliano Ferraro; y la directora de la escuela, Mónica Casalini.

El Jefe de Gobierno marcó las dificultades en el aprendizaje que afrontan los alumnos de todo el país. “Los índices de desempeño en lengua y matemática están muy lejos de la Argentina que queremos. Sobre todo, después de la pandemia, que empeoró una situación que ya era mala”, afirmó.

Advertisement

En ese contexto, destacó que la Ciudad luchó por mantener abiertas las escuelas, garantizó los 190 días de clases, sumó tecnología y acompañó a los chicos que lo necesitan con clases de apoyo, entre otras medidas.

Sin embargo, aclaró: “Nada de esto sirve si no resolvemos un problema básico que enfrentan hoy los estudiantes, que es no saber leer correctamente. Hablamos de chicos que a medida que avanzan en la primaria no comprenden textos básicos, con todo lo que eso implica en el avance de su educación”.

Rodríguez Larreta recordó que ante esa situación la Ciudad lanzó el Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, un proyecto especial para garantizar que los chicos mejoren la lectura y puedan leer con la rapidez, fluidez y precisión acordes a su edad.

El Jefe de Gobierno repasó los resultados obtenidos durante la prueba piloto realizada en 2022. “La mitad de los estudiantes de la Ciudad mejoraron el ritmo y la velocidad de lectura, y redujeron de forma significativa sus errores. Siete de cada diez estudiantes mejoraron la entonación y la expresividad en la lectura. Y también la gran mayoría mejoró los índices de comprensión de los textos, la conjugación de las frases y la aplicación de las reglas gramaticales”, subrayó.

Advertisement

En base a eso resultados, se decidió extender el programa a todos los chicos de 3° grado de escuelas estatales y privadas, con más de 25 mil estudiantes.

“Cuando las cosas no funcionan, hay dos maneras de reaccionar. Esconder el problema o asumirlo. Patearlo para delante o resolverlo. Gritar y señalar culpables o hacerse cargo de las cosas. Quejarse o trabajar. Nosotros elegimos hacernos cargo, trabajar, pensar soluciones y armar equipos que resuelvan los problemas para cambiarle la vida a la gente”, sostuvo Rodríguez Larreta.

Por último, aseguró que estas transformaciones pueden hacerse en todo el país. “Los chicos merecen recibir la mejor educación posible. Los padres soñar con un futuro mejor para sus hijos. Los docentes contar con todas las herramientas para enseñar de la mejor forma. Los argentinos merecemos vivir mejor. Y lo vamos a lograr juntos”, concluyó.

Advertisement

La ministra de Educación, Soledad Acuña, sostuvo: “En la Ciudad cambiamos la forma de enseñar a leer, porque para conseguir otros resultados, hay que hacer cosas diferentes. Lo que se necesita es tener un plan, la decisión política para llevarlo a cabo y la determinación de invertir recursos”.

Etapas del programa de Fluidez y Comprensión Lectora

Evaluación al inicio del año para generar un diagnóstico del nivel de lectura y comprensión de textos con el que los estudiantes inician 3° grado. En base a los resultados se aplican distintas estrategias para mejorar la lectura.

Segunda evaluación a mitad de año para identificar el progreso y determinar si se debe realizar algún ajuste.

Tercera evaluación a fin de año para determinar los avances y mejoras de la comprensión lectora.

En números

Más de 25 mil alumnos de tercer grado participan del programa.

469 son de escuelas estatales.

126 son de escuelas privadas.

En 2022 se realizó una prueba piloto en la que se implementó el programa en 250 escuelas de gestión estatal y privada, alcanzando a más de 10.000 estudiantes de 4° grado. Los resultados de la implementación del programa indicaron una mejora significativa en el 70% de los alumnos que participaron.

Advertisement

La mitad de los estudiantes mejoraron el ritmo y la velocidad de lectura y redujeron de forma significativa los errores.

7 de cada 10 estudiantes mejoraron en entonación, en respeto a signos de puntuación y en expresividad en la lectura.

También mejoró la comprensión de textos: los lectores fluidos comprenden mejor lo que leen.

Se detectaron mejoras sustanciales en los estudiantes a medida que aumentaban la cantidad de sesiones: quienes las completaron tuvieron los mayores porcentajes de mejora.

En qué consiste el programa

El Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, inspirado en un modelo de Mendoza, consiste en la evaluación de estudiantes en tres momentos del año para generar un diagnóstico del nivel de lectura y comprensión de textos con el que inician 3° grado, una evaluación intermedia y una final para identificar los avances.

Los instrumentos utilizados incluyen textos narrativos con consignas cerradas que los estudiantes deben leer y responder por un lado en voz baja, y por otro, textos a ser leídos en voz alta para valorar la fluidez y calidad de la lectura.

El aspecto clave está en la capacitación a docentes para una efectiva intervención y se brindan materiales de soporte orientados a docentes y estudiantes para avanzar la fluidez y la comprensión lectora durante todo el año. De esta capacitación participaron 1171 docentes de escuelas estatales, 240 de escuelas privadas y 50 referentes de apoyo a la implementación del Programa en las escuelas.

Propósitos:

Dar soporte a la totalidad de estudiantes en función de sus necesidades.

Identificar tempranamente a estudiantes con mayores necesidades de apoyo: aquellos no alfabetizados y quienes se encuentran en proceso de alfabetización.

Hacer un seguimiento del progreso de cada estudiante durante el año.