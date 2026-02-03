La oscuridad y el abandono encendieron las alarmas en el límite entre los barrios Villa Ángela y San Bernardo. Vecinos de la zona, ubicada en las cercanías del Hospital Vicente López y Planes, reactivaron un reclamo por falta de luz en General Rodríguez, asegurando que la ausencia de alumbrado público y mantenimiento ha transformado el lugar en un escenario propicio para la inseguridad.

El foco del conflicto se sitúa en las calles Capitán de Marina T. Craig, Subteniente de Elizalde y arterias aledañas. Según los testimonios, al caer la noche, el sector queda en tinieblas, convirtiéndose en una verdadera «boca de lobo» para quienes regresan caminando desde el casco urbano o la calle Corrientes.

«Se tiran la pelota»: El conflicto entre el Municipio y Edenor

Uno de los puntos más frustrantes del reclamo por falta de luz en General Rodríguez es la burocracia. Los frentistas explican que, si bien pagan la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), el servicio no existe.

«Edenor realizó trabajos para el suministro domiciliario, pero nos aclararon que la iluminación de la vía pública depende de la Municipalidad. El problema es que desde el Municipio nos dicen que es tema de Edenor, y Edenor nos deriva al Municipio», relatan los vecinos, atrapados en un círculo de inacción mientras la inseguridad crece.

Expedientes cajoneados y abandono del espacio público

La situación no es nueva. Los vecinos presentaron pruebas formales de su reclamo por falta de luz en General Rodríguez que hasta ahora no tuvieron respuesta definitiva:

Expediente Nº 4050243668: Presentado el 6 de septiembre de 2023.

Presentado el 6 de septiembre de 2023. Expediente Nº 4050243661: Presentado el 25 de julio de 2025.

Además de la oscuridad, denuncian un deterioro generalizado: falta de veredas, pastizales que invaden la calle y la formación de basurales clandestinos. «Son cuadras largas y oscuras. Como ven que está abandonado, la gente empieza a tirar basura», advirtieron.

La comunidad exige un plan de iluminación urgente y el mantenimiento de las calles para recuperar la tranquilidad y evitar que la zona siga siendo tierra de nadie.