Quieren imprimir billetes con la imagen de Favaloro pero hay polémica

(CABA-PBA) Semanas atrás, cuando se hizo pública la decisión de lanzar a partir de junio una nueva partida de billetes que dejaría atrás las imágenes de animales y volvería a incluir el rostro de próceres y personalidades destacadas de la vida nacional, trascendió que una de las figuras más apreciadas para ser incluidas era la del cardiocirujano René Gerónimo Favaloro. Sin embargo, hace diez años, la familia del médico que se quitó la vida en 2000 se mostró firmemente en desacuerdo luego de recibir un ofrecimiento similar de autoridades del Banco Central (BCRA).

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

San Telmo: una empresa destruyó un mural que homenajeaba a las víctimas de la Masacre de Trelew

Si bien en el ente monetario confirmaron ayer a La Nación la iniciativa de imprimir nuevos billetes adelantada el 24 de enero pasado por su presidente, Miguel Ángel Pesce, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aclararon que para su instrumentación aún había decisiones y medidas pendientes. Las fuentes del BCRA y del gobierno consultadas reconocieron que la figura de Favaloro tenía un altísimo consenso y era una de las principales en una nómina que aún reviste un carácter muy preliminar.

La inclusión de Favaloro, al igual que la de otros hombres y mujeres destacados de la vida nacional que sean contemporáneos y tengan descendencia directa, deja al descubierto eventuales obstáculos legales o, directamente, la posibilidad de una opinión contraria de familiares que no compartan la idea. En este terreno, varios abogados prefirieron no arriesgar sobre la necesidad o no de contar con una autorización familiar, ya que, explicaron, al no haber casos previos, tampoco existe una jurisprudencia.

Lo cierto es que en 2009, durante la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando el Banco Central era presidido por Martín Redrado -por entonces secundado como vicepresidente por Pesce y Massa era jefe de Gabinete tras la intempestiva salida del actual primer mandatario Alberto Fernández-, la familia Favaloro respondió negativamente a una propuesta similar cuando desde la entidad monetaria lo consultó formalmente a la Fundación Favaloro, en cuya dirección hay varios familiares del médico. Aquella gestión se había mantenido en reserva hasta ahora.

El antecedente fue recordado por el exconcejal radical de Tandil Hugo Ezequiel Escribano, quien a mediados de 2009 presentó un proyecto de resolución para sumar la figura de Favaloro a algún billete de circulación. Una vez aprobada la iniciativa (res. 2187/09) por el Concejo Deliberante local, este se la comunicó al BCRA, desde donde se formalizó un pedido a la Fundación Favaloro.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Jubilados y beneficiarios de la AUH tendrán reintegros en compras con tarjeta de débito

La respuesta no tardó en llegar: «La decisión unánime de nuestra familia ha sido negativa, por considerar que no es apropiada la utilización de su imagen impresa en un billete luego de que se le hubieron cerrado todas las puertas al solicitar ayuda económica para la fundación, lo cual finalizó dramáticamente con la pérdida de un ser tan íntegro», escribió Liliana Favaloro, sobrina del médico y directiva de la fundación, en una carta dirigida a Escribano el 17 de diciembre de 2009. En el mismo texto, la doctora Favaloro aclara que «la Fundación Favaloro no se opondrá a vuestra iniciativa, pero no la apoya ni tampoco participará bajo ningún concepto en su difusión».

Escribano, que facilitó a La Nación una copia de aquella carta, recordó en estos días el episodio: «Los motivos que dieron en su momento no cambian con el tiempo, por eso supongo que la familia no aprueba que se utilice la figura de Favaloro en un billete».

Voceros de la Fundación Favaloro indicaron a La Nación que hasta el momento no habían recibido ninguna comunicación ni nuevo pedido formal de parte de las autoridades y que solo se expresarían sobre el tema en caso de que el Gobierno oficializara la decisión.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Científicos de la Universidad de San Martín desarrollaron un test que detecta el dengue en 10 minutos

El 24 de enero, Massa firmó las planchas caligráficas que se utilizan para la impresión de papel moneda que entrará en circulación a partir de junio próximo y convocó a la prensa para darlo a publicidad. Secundado por Pesce ante los periodistas, el presidente de la Cámara baja adelantó que se pensaba dar de baja las figuras de animales -que hoy aparecen en los billetes de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos- y reincorporar las imágenes de hombres y mujeres trascendentes en la historia argentina. Fue ese día cuando los funcionarios dejaron trascender extraoficialmente, entre las figuras que podrían estar en los nuevos billetes, al cardiocirujano platense y a la heroína de la lucha por la independencia Juana Azurduy. » explicó el exintendente de Tigre.

En rigor, cumplía con una idea lanzada en noviembre pasado por el presidente de la Nación, que había manifestado en una entrevista con Página 12 sus intenciones de hacer ese cambio. En el texto, publicado el 17 de noviembre, el por entonces presidente electo dijo que, si bien tenía otras urgencias, le gustaría «que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina«. Y mencionó a Borges, Cortázar y Sabato.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El Gobierno ordenó anular la cesión de terrenos que Macri le hizo a la Ciudad

Luego del anuncio sobre los nuevos billetes, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el objetivo de generar la emisión de un billete de dos mil pesos con la imagen del doctor Favaloro. La iniciativa, que lleva el número 3465/19, ingresó a fines de enero luego del anuncio oficial y el trascendido sobre Favaloro.

«La normativa busca crear el papel moneda de mayor valor en nuestro país, debido a que los cajeros no cuentan con efectivo y el dinero ha perdido su valor nominal en razón del índice de inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri», sostuvo la parlamentaria, y agregó que la propuesta perseguía «el objetivo de reivindicar nuevamente a grandes figuras nacionales e impulsa en este caso al doctor Favaloro, cardiocirujano argentino reconocido a nivel mundial por haber desarrollado el bypass coronario». NR

Comentarios

Ingresa tu comentario