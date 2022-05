Qué hará Rodríguez Larreta con Aerolíneas, YPF y los planes sociales si es elegido presidente

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a manifestarse de manera pública como un candidato presidencial para las elecciones del año que viene. Lo hizo al definir su visión sobre qué hacer con los planes sociales, Aerolíneas Argentinas, YPF, las jubilaciones y el sistema laboral, entre otros puntos.

“Mi obsesión es con la Ciudad de Buenos Aires, es mi responsabilidad; pero también tengo una obsesión similar con tener un plan para sacar la Argentina adelante, para que la gente viva mejor”, aseguró el referente de Juntos por el Cambio en una entrevista con radio Mitre. En esta línea, y consultado por el periodista Eduardo Feinmann, aseguró que las candidaturas en la alianza opositora se van a definir en una PASO. “Los candidatos los va a elegir la gente, después quién se presenta falta un año para el cierre de la lista”, expresó.

Para Rodríguez Larreta, la unidad de JxC no está en duda, “pero hay que trabajarla todos los días”, al tiempo que criticó la política económica del Gobierno de Alberto Fernández. “Necesitamos un punto de inflexión, un plan, la gente no llega al fin de semana, no a fin de mes; y no podemos ser amigos de Venezuela, Cuba, ser ambiguos con Rusia. Hay que estudiar, planear, no hay un slogan para resolver las cosas en cinco minutos”.

Las principales definiciones de mandatario porteño:

TRABAJO Y JUBILACIONES

“Hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres, hay gente que tiene horarios más flexibles, eso requiere cambiar la legislación. Hoy, así como estamos, no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, de buena calidad, en la Argentina. También hay que reformar el sistema jubilatorio para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo. Hoy es inequitativo, tenés centenares de regímenes especiales”.

INFLACIÓN

“Es un tema complejo. No hay un slogan. Si la Argentina no crece, no hay salida; hay que volver a crecer, a generar inversión, reglas de juego claras, que se produzca. Bajar la inflación requiere un plan integral”.

FEDERALISMO

“Hay que replantear el sistema federal, porque nunca fuimos tan unitario como ahora. El kirchnerismo concentró muchísimos recursos en el gobierno nacional, para tener agarrados a todos. Hay gobernadores que parecen delegados del gobierno nacional más que gobernadores de una provincia autónoma”.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

“Se tiene que volar más, Como en el 2019, ojalá que vengan más empresas a volar, que se pueda volver a tener conexión entre las provincias, no puede ser que para ir de Tucumán a Misiones haya que venir a la Capital Federal, eso atenta contra el turismo, que es una de las principales fuentes de empleo. Se había mejorado en esto. Volvería a promover que haya vuelos de todo tipo. Es de locos que se haya cerrado El Palomar, necesitamos tener más aeropuertos”.

SISTEMA IMPOSITIVO

“Tiene que promover el empleo, hoy tomar un trabajador en la argentina cuesta una fortuna; tiene que promover la importación, necesitamos tener divisas para no tener vaivenes con el tipo de cambio que son un desastre. para que sea sostenible en el tiempo necesitamos una mejor educación”.

YPF

“Tiene que funcionar como una empresa privado, puede ser con capitales del Estado, pero que cotice en bolsa, regulada con normas internacionales. Es la única manera para conseguir inversores. Tiene un rol rector en la política económica, pero tiene que funcionar con la mayor eficiencia posible”.

RETENCIONES

“No le vamos a dar los votos (al Gobierno) para subir las retenciones. Me preocupa que el Gobierno tenga la iniciativa y quiera hacerla. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio no se aumentan los impuestos”.

PLANES SOCIALES

“Basta de intermediarios en la política social, basta de que la ayuda pase por un grupo de gente. Hay que terminar con la intermediación. No es serio decir que hay que terminar con los planes sociales con el nivel de pobreza que hay. Tienen que ser planes que incentiven que tomes un trabajo. no puede ser que el plan haga que la gente no trabaje cuando debería ser lo contrario”.

