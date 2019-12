Problemas con las inhumaciones y cremaciones en cementerios de la Ciudad por protesta de empleados

(CABA) Los empleados de los cementerios de la Ciudad se declararon en estado de Asamblea permanente. Por la protesta, en respuesta a que el Gobierno porteño decidió unificar la dirección con la Espacios Verdes, no se realizan normalmente las inhumaciones y cremaciones. Además, decidieron un paro de 48 horas a partir del viernes.

En el Boletín Oficial se publicó el nuevo organigrama del Gobierno de la Ciudad. Allí se establece que la Dirección General de Cementerios, que dependía hasta el 10 de diciembre del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (la nueva titular es Clara Muzzio), ahora pasa a estar bajo la órbita de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, a cargo de Facundo Carrillo.

En un comunicado, firmado por la Delegación Gremial Cementerios, denuncian que la decisión de unificar las «misiones y funciones» de la Dirección de Cementerios con la de Espacios Verdes «no tienen relación entre sí ni en las tareas que desarrollan».

La asamblea, que se realizó este lunes a las 9.30 en Chacarita, decidió además que se llamará a un paro de actividades de 48 horas a partir del viernes.

Aunque técnicamente no están de paro, el estado de asamblea permanente determinó que se recibieran los servicios, algo a lo que están obligados por ley, pero que no se hicieran con normalidad las inhumaciones ni cremaciones.

La situación podría agravarse en le próximos días, de continuar la medida, y afecta también al cementerio de Flores y al de Recoleta, aunque este último es el que menos ingresos por día registra.

Otro temor de los empleados es que la fusión con Espacios verdes los deje en una situación irregular y que las funciones de la actual Dirección sean absorbidas por las Comunas.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad le dijeron a Clarín que no se trata de una descentralización. La visión del gobierno es seguir con el trabajo y brindar más de servicios hacía lo comunidad y de cercanía con el vecino”. Además, atribuyeron la preocupación de los empleados a que “históricamente la dirección dependió de otra área”. Y agregaron que que sí se realizaron inhumaciones y cremaciones, aunque a un ritmo inferior a lo habitual producto de las medidas de fuerza.

Por día, Chacarita recibe hasta 60 servicios por día. Aunque por ley los trabajadores no pueden negarse al ingreso, si no funciona la gestión administrativa, los féretros quedan en el depósito a la espera de ser cremados o sepultados.

«Pedimos la modificación del decreto. Cada dirección debe hacer su trabajo. La Dirección de Cementerios presta un servicio y no es un espacio verde, no tienen nada que ver», dijo una de las delegadas consultada por Clarín, que pidió no revelar su nombre, y agregó: «Creemos que con esta fusión vamos a perder puestos de trabajo y a seguir destruyendo lo que es el cementerio».

Hasta la semana pasada, cuando dependía de Espacio Público, la Dirección de Cementerios contaba con cinco gerencias. Una en cada uno de los tres (Chacarita, Flores y Recoleta), y dos más: en el crematorio y en el edificio administrativo.

«Nuestro trabajo es muy específico, requiere un conocimiento que no tiene gente que trabaja con espacios verdes», insistieron los trabajadores, que responden al Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).

«Recibimos los servicios porque estamos obligados por ley, pero no se hacen cremaciones ni inhumaciones ni lunes ni martes, mientras dure la asamblea permanente. Después volvemos a trabajar con normalidad y el viernes hacemos paro», dijeron las fuentes. NR

