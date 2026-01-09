El tránsito porteño entra en su fase más crítica de la temporada. El Gobierno de la Ciudad activó el Plan Verano en CABA, un megaoperativo de infraestructura que promete renovar el asfalto pero que, en lo inmediato, generará complicaciones para circular en 200 cuadras estratégicas.

Aprovechando el éxodo vacacional de enero y febrero, las máquinas tomaron las calles con una inversión que supera los $23.500 millones. El objetivo es repavimentar arterias principales y preparar el terreno para el nuevo sistema de transporte eléctrico.

Alerta conductores: las zonas calientes y el «Trambus»

Uno de los puntos más conflictivos del plan es la preparación de los carriles exclusivos para el futuro Trambus. Estas obras afectan directamente a ejes de altísima circulación como Caballito y Flores, donde se están rompiendo losas y nivelando suelos.

Las intervenciones activas que ya generan demoras son:

Av. Acoyte (0–100): Corte parcial por obra del Trambus.

Corte parcial por obra del Trambus. Av. Rivadavia (4400–4599): Reducción de calzada.

Reducción de calzada. Av. La Plata (2000–2100): Obras de infraestructura.

Obras de infraestructura. Calles internas: Cortina, Moreno, Concordia, Delgado, Felipe Vallese, Vidal, Rómulo Naón, Azul, Correa, Guaminí y Martiniano Leguizamón.

El listado completo de avenidas en obra

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Baistrocchi, confirmó que las tareas se extenderán hasta marzo. Si tenés que cruzar la Ciudad, prestá atención a estos corredores que estarán en obra durante todo el verano:

Puerto Madero: Av. Vera Peñalosa y Av. de los Italianos (18.600 m² de obra).

Av. Vera Peñalosa y Av. de los Italianos (18.600 m² de obra). Palermo: Av. Figueroa Alcorta (entre el 3300 y 3600).

Av. Figueroa Alcorta (entre el 3300 y 3600). Belgrano: Av. Cabildo (carriles de particulares).

Av. Cabildo (carriles de particulares). Recoleta: Av. Córdoba (del 2270 al 2500).

Av. Córdoba (del 2270 al 2500). Parque Avellaneda: Av. Directorio (del 4000 al 4350).

Av. Directorio (del 4000 al 4350). Barracas: Av. Montes de Oca (altura 1800 y Río Cuarto).

Av. Montes de Oca (altura 1800 y Río Cuarto). Saavedra: Av. García del Río.

Piqueta en Microcentro y zonas turísticas

El plan no solo afecta a los corredores rápidos. El Microcentro porteño sufrirá intervenciones en 17.400 m² sobre calles neurálgicas como Talcahuano, Lavalle, Libertad, Viamonte y Sarmiento. Allí se realizan trabajos de readoquinado y reparación de hormigón.

En paralelo, zonas patrimoniales como el entorno del Cementerio de la Recoleta (Junín y Guido) y el barrio de La Boca (Av. Almirante Brown) también tendrán cuadrillas trabajando, lo que complicará el acceso turístico y vecinal.

El Gobierno justifica el despliegue asegurando que es la «ventana ideal» por la baja del tránsito, pero para quienes se quedaron a trabajar en la Ciudad, armarse de paciencia será la única opción ante el avance de las vallas naranjas.