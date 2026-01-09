Newsletter Subscribe
El tránsito porteño entra en su fase más crítica de la temporada. El Gobierno de la Ciudad activó el Plan Verano en CABA, un megaoperativo de infraestructura que promete renovar el asfalto pero que, en lo inmediato, generará complicaciones para circular en 200 cuadras estratégicas.
Aprovechando el éxodo vacacional de enero y febrero, las máquinas tomaron las calles con una inversión que supera los $23.500 millones. El objetivo es repavimentar arterias principales y preparar el terreno para el nuevo sistema de transporte eléctrico.
Uno de los puntos más conflictivos del plan es la preparación de los carriles exclusivos para el futuro Trambus. Estas obras afectan directamente a ejes de altísima circulación como Caballito y Flores, donde se están rompiendo losas y nivelando suelos.
Las intervenciones activas que ya generan demoras son:
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Baistrocchi, confirmó que las tareas se extenderán hasta marzo. Si tenés que cruzar la Ciudad, prestá atención a estos corredores que estarán en obra durante todo el verano:
El plan no solo afecta a los corredores rápidos. El Microcentro porteño sufrirá intervenciones en 17.400 m² sobre calles neurálgicas como Talcahuano, Lavalle, Libertad, Viamonte y Sarmiento. Allí se realizan trabajos de readoquinado y reparación de hormigón.
En paralelo, zonas patrimoniales como el entorno del Cementerio de la Recoleta (Junín y Guido) y el barrio de La Boca (Av. Almirante Brown) también tendrán cuadrillas trabajando, lo que complicará el acceso turístico y vecinal.
El Gobierno justifica el despliegue asegurando que es la «ventana ideal» por la baja del tránsito, pero para quienes se quedaron a trabajar en la Ciudad, armarse de paciencia será la única opción ante el avance de las vallas naranjas.