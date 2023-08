Pergolini: “Ramón Lanús no puede administrar un edificio y quiere ser intendente”

“No me interesa lo que pasa San Isidro, pero vi que se presenta como intendente Ramón Lanús. No puede administrar ni un edificio. Lo que hizo en AABE fue un desastre y su impericia me generó un problema, perdí tiempo y dinero”, disparó Pergolini, quien años atrás tenía su radio en un edificio del Estado y compartía antena con otra emisora con la cual tenía varios inconvenientes.

“Tuve una reunión con Ramón Lanús en el AABE, porque habíamos comprado un transmisor con los papeles correspondientes para resolver los problemas que teníamos con la gente de la otra emisora. Pero Lanús nos ninguneaba, no nos atendía y cuando lo hizo nunca me pudo resolver el tema”, recordó el conductor de “Maldición, va a ser un día hermoso”, en Vorterix.

Y agregó: “Nos tuvimos que ir del lugar. Por eso, si este tipo quiere ser intendente de San Isidro corránse de ahí porque no puede administrar ni un edificio. Ramón Lanús fue una piedra en el zapato para mí”.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Lanús era la cabeza del AABE y fue el autor del decreto que cedió a la Ciudad más de 100 inmuebles por unos 16 mil millones de pesos.

Una nota publicada por Página 12, afirma que Lanús tiene varias causas en su contra por irregularidades en cesiones de terrenos. Dicho DNU fue denunciado por organizaciones de la sociedad civil por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y administración fraudulenta contra la administración pública.