No al cierre de clases año 2021: La campaña de Change.org que sumó miles de firmas en pocas horas

A poco de finalizar la cadena nacional de Alberto Fernández, un petitorio en la plataforma Change.org se viralizó en las redes sociales para que se revierta la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el aumento de los casos graves de coronavirus.

Con título “No al cierre de clases año 2021″, la solicitud expresa el impacto de lo que significaría permanecer otro ciclo lectivo con las escuelas cerradas.

“Otro año sin sonrisas, sin aprendizajes, con chicos deprimidos, con las aulas vacías…”, señala la solicitud que ya reunió más de 140 mil firmas hasta las 8 de hoy.

La iniciativa plantea que “los colegios no son foco de contagio, pero la falta de la educación es foco de ignorancia”. Y advierte: “No a las escuelas cerradas, sí al derecho a la educación”.

Entre los principales mensajes del reclamo se rescata la importancia de la presencialidad en las aulas. “Una pantalla no suplanta al polvo de la tiza, a la felicidad de la campana del recreo, a los cuentos de la seño. Una pantalla no me enseña; no todos los chicos tienen acceso a Internet. No todos los chicos sostienen 40 minutos de clase por Zoom. La educación virtual no es para todos…”, resalta.

Fuente: Infobae.com

