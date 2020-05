Nacha Guevara, con miedo a quedar en la pobreza: “No tengo casa, auto, ni plata”

(CABA) Nacha Guevara, actriz ícono de la cultura argentina, permanece recluida en su casa por el confinamiento del coronavirus pero se muestra muy activa en Instagram, respondiendo a las preguntas y hablando con sus seguidores.

La productora y cantante de 79 años hace muy poco cuestionó duramente la medida implementada por la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la cual los adultos mayores tenían que pedir permiso para salir, dado el riesgo que representa para ellos el coronavirus.

En un nuevo video en su Instagram, habló de su relación con el dinero y confesó que “no poseo casa, no poseo auto y tampoco dinero” y más allá de señalar que no tiene capacidad para ahorrar, desde el punto de vista filosófico cree que es una mentira.

“Creo que es una gran mentira creer que tenés una casa, cuando en realidad es del banco”, reflexionó.

Y agregó: “En nuestra profesión que es muy inestable es muy difícil hacer planes de largo alcance, hay gente que lo ha sabido hacer, yo no. Hice viajes que para mí era algo increíble”.

En línea con el tema del dinero, Nacha afirmó que en estos tiempos de la pandemia, para los actores se hace muy difícil y le preocupa el tema del dinero, pero también observó que al “no tener deudas” está acostumbrada a administrarse con lo que tiene.

“La mayoría de los artistas no tenemos fortunas para resistir tanto tiempo sin trabajar (…) mi miedo siempre ha sido la pobreza, porque la he pasado, la he padecido, pero también la he superado. Cuando me fui al exilio lo hice con 350 dólares y tres hijos sin conocer a nadie y tuve que renacer…aquí estoy”, analizó con una profunda lucidez. NR

