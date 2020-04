Leo Montero destrozó a Susana Giménez: “No se devuelven perros como hacen señoras mayores”

(CABA) Hace quince días, Susana Giménez celebraba la llegada a su hogar de Rita, una cachorrita con la que pensaba compartir la cuarentena en su casa de Barrio Parque hasta que pudiera llevarla con el resto de sus mascotas a La Mary, su mansión de Punta del Este. Sin embargo, en diálogo con Santiago del Moro para Justos Podemos Lograrlo, por Telefé, la diva confesó que no había tenido más remedio que devolver a la perrita porque la “mordía mucho”.

Cabe destacar que, aunque la conductora dejó en claro que pensaba reencontrarse con la vizsla dentro de un mes, cuando en el criadero ya le hubieran enseñado a no mordisquearle las piernas, muchos defensores de animales salieron a criticarla. Y uno de ellos fue Leo Montero quien, en la emisión de Mejor de noche del día jueves, por El Nueve, se despachó contra la diva en el segmento dedicado a la adopción de mascotas.

“Es una antigüedad comprar perros, no compren perros…No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”, comenzó diciendo el conductor sin nombrar a Susana pero en clara alusión a ella.

Y continuó: “Eso no se hace. Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual. Encima, lo hacen más rápido que nosotros”.

Montero llamó a la reflexión de sus televidentes pidiendo que tomen consciencia y den el ejemplo. E hizo una comparación más que gráfica: “Los perritos no se regalan y no se devuelven. Vos no devolvés a un tío ni a un hijo. Otro ser vivo se quiere acostumbrar a vos y tiene que tener su lugar. Por eso, tienen que ser responsables. Y por eso siempre hacemos eco en esto (la adopción) como un contrato de responsabilidad. No regalen ni devuevan perros ni gatos, por el amor de Dios”.

Cabe destacar que el conductor no fue el único que salió a cuestionar la actitud de la Giménez. Por la mañana, Nicole Neumann había hecho una comparación similar a la de Montero en Nosotros a la mañana, por El Trece, aunque ella lo hizo respondiendo una pregunta específica sobre la diva.

“Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales pero, para mí, cuando adoptás a un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Perdón, pero con los animales es un poco lo mismo”, aseguró la modelo.

En su defensa, al contar que había tenido que regresar a la mascota porque era muy “agresiva”, Susana había asegurado: “Me mordía tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas”. NR

