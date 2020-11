La feria BA Market llega Caballito y Barracas

La feria “BA Market” comenzó a funcionar a partir del sábado 10 de octubre readecuándose al contexto actual y siguiendo el protocolo de seguridad e higiene correspondiente (puntos de ingreso y egreso, distancia en las filas, puestos con protección especial, control en la higiene de manos al ingresar y al salir y de temperatura) para evitar la propagación del coronavirus, y cuidar la salud de feriantes y de los vecinos y vecinas.

Este fin de semana Buenos Aires Market estará disponible de 10 a 18 hs en el barrio de Barracas, en Avenida Montes de Oca y Pinzón (Plaza Colombia); y en el barrio de Caballito en Avenida Rivadavia 4800 (Parque Rivadavia).

A diferencia de sus versiones anteriores, la feria solamente ofrece productos en modalidad take away. Es decir, no se puede consumir en el lugar, no hay espacios gastronómicos, ni foodtrucks, ni alimentos preparados para consumir dentro de la feria, tampoco hay mesas comunitarias, ni sillas para los visitantes. Solamente funciona el mercado para los vecinos y vecinas que deseen hacer sus compras.

Se puede abonar con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago, y se pueden encontrar aproximadamente 400 productos y diversas propuestas gastronómicas para consumir en casa, como por ejemplo: panes, quesos, delicatessen, especias, mieles, pastas, dulces, conservas, especies, chocolates, productos frescos, embutidos, quesos, productos Sin Tacc, jugos, frutos secos, aceites, aderezos, infusiones, patisserie, entre otros.

