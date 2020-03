El polémico comentario de Andrés Calamaro sobre los femicidios que causó indignación

(CABA) Andrés Calamaro volvió a publicar un tuit provocador vinculado con la violencia de género. El músico se basó en estadísticas para comparar las cifras de muertes de mujeres y hombres, sin citar de dónde las obtuvo.

“La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88% … Son estadísticas, no opiniones“, escribió el artista en su cuenta de Twitter.

La publicación rápidamente desató la polémica debido al repudio que generó entre la mayoría de los internautas, quienes emitieron sus comentarios negativos al respecto.

La periodista Florencia Etcheves fue una de las que le salieron al cruce: “En esa estadística ¿qué porcentaje de los asesinos son varones? ¿Qué porcentaje fue asesinado por su condición de varon o de mujer? Cuando tengas esos números vas a entender. Buena suerte y hasta luego”.

“Andrelo, a ningún hombre lo matan por ser hombre, a las mujeres a todas las matan por ser mujeres (por eso el femicidio) no es difícil eh, solo hay que bajarse del patriarcado per se”, reparó en la misma línea otra persona.

Mientras, otros internautas expresaron su desagrado con la publicación de Calamaro con expresiones contundentes. “Chau, Andrés. Hasta acá llegó mi amor”, “Que interpretación tan elemental y hueca”, “Hace mucho tiempo te respetaba, después me diste pena. Ahora me das asco”, fueron algunos de los comentarios en base al tuit del artista. No obstante, otros seguidores del músico le expresaron su apoyo y coincidieron con su planteo. NR

