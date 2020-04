El intendente de San Miguel alertó que liberaron presos por abuso sexual, secuestro y narcotráfico

(PBA) Tras enterarse de que 20 presos fueron liberados y regresaron a sus domicilios en el municipio, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, publicó este martes una serie de tuits para manifestar su temor y reclamar ante esta decisión judicial.

“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… Son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel. Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, expresó Méndez.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

En contra de la liberación de presos: Berni dijo que es un “verso” el uso de pulseras electrónicas

Luego completó: “Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz. Sobre todo a las víctimas de esos mismos delitos y a sus familias. Y por supuesto, también, a las fuerzas de seguridad, a quienes día a día arriesgan su vida en la persecución del delito y hoy redoblan su esfuerzo y servicio, en el contexto de esta pandemia”.

En agosto de 2016, Méndez sucedió a Joaquín de la Torre en la intendencia, antes de ser electo primer concejal. En 2019, renovó el mandato por cuatro años más luego de ganar las elecciones municipales con la boleta de Juntos por el Cambio.

En diálogo con Infobae, reafirmó lo dicho en sus redes sociales y sostuvo: “No tengo ninguna duda de que todos los presos merecen las condiciones dignas para cumplir con el encierro, entre ellas protegerlos del coronavirus. Pero esta no es la solución. Nosotros lo tomamos con preocupación, era algo de lo que se venía hablando y por supuesto que podía pasar”.

Méndez afirmó que está al tanto de quiénes son los 20 reclusos que fueron liberados y gozan de la prisión domiciliaria: “Los conocemos por nuestros propios medios, por tener cercanía con cada barrio y cada territorio. Tenemos la información necesaria y estamos preocupados por averiguar más. Las causas y las situaciones las conocemos desde el primer momento”.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El Gobierno comenzará a entregar netbooks a estudiantes en municipios del Conurbano

En cuanto a las próximas medidas de seguridad, el intendente indicó que “se reforzará más allá de todo lo que hacemos desde nuestra Secretaría de Seguridad. Es un tema con el que estemos muy atentos, sin ninguna duda, el cual establece que la Policía de la provincia de Buenos Aires tenga que vigilar si la prisión domiciliaria se cumple. Pero no es un cuidado suficiente”.

“¿Cuál sería la solución para todo esto? No puedo dar una respuesta sin conocer a fondo los problemas carcelarios. Sé que hay muchos, como la sobrepoblación, pero claramente no se puede resolver de una manera que afecte a los vecinos. Si yo fuera el que propusiera la solución, no sería esta. Como expresé en Twitter: es una falta de respeto a los vecinos que tratan de vivir de manera honesta, y sobre a todo a las víctimas de los crímenes y delitos que cometió esta gente”, dijo Méndez.

“Por estas horas recibimos todo tipo de reclamos, quejas y lamentos de los vecinos. Los vecinos tienen miedo. Es así. Y también debemos pensar en las fuerzas de seguridad, un gran desaliento para ellos. Trabajar tanto para que las mismas cosas por las que lucharon se vuelvan de esta manera”, concluyó. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario