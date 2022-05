El gobierno bonaerense advirtió sobre una fuerte suba de casos y pidió el uso del barbijo

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó este lunes que existen «muchísimos casos de Covid-19» y destacó que «la velocidad del crecimiento de los contagios ha sido muy fuerte en las últimas tres o cuatro semanas», por lo que advirtió que «el barbijo no debería no usarse», incluso en entornos escolares.

«Tenemos una buena y una mala noticia con respecto al Covid. La mala es que sigue circulando, ha mutado bastante el virus y hay una subvariante de la Ómicron, más contagiosa: la BA.2. Lo positivo es que con la misma vacuna, conseguimos el mismo efecto», afirmó el funcionario en declaraciones a FM La Patriada.

En ese marco, pidió a la población que complete los esquemas de vacunación y recordó que la cuarta dosis en territorio bonaerense es «libre y federal», con lo cual «cualquiera que haya cumplido los cuatro meses desde la última aplicación puede acercarse a una posta y recibir la vacuna».

«Hoy tenemos muchos casos. La velocidad del crecimiento ha sido muy fuerte en las últimas tres o cuatro semanas. Por el momento, no hay un impacto significativo en las internaciones. Quizás haya algún aumento, pero de ninguna manera como en el 2020, el 2021 o enero de este año», admitió y atribuyó ese hecho al efecto positivo de las vacunas ya que «el virus es igual de letal que antes».

Luego, expuso que «no es cierto que cuando viene el invierno uno se enferma porque toma frío; se enferma cuando está en un lugar cerrado con poca ventilación con los virus que están circulando» y recalcó que «hay que usar barbijo en los lugares cerrados y ventilar bien».

En esa línea, aclaró que «no es necesario hisopar a todas las personas para saber el diagnóstico» y recomendó que «cualquier persona que sea sintomática, debe quedarse en su casa».

«Ante la aparición de síntomas, hay que quedarse en casa si está vacunado hasta 5 días y a partir de ahí, 5 días con máximo cuidado. Además, hay que evitar contactos con personas de riesgo. No es necesario ningún PCR o testeos. No es como antes que buscamos cada caso para aislar y reducir la cadena de contagios ya que eso tiene impacto en la economía cuando no hay aumentos de internaciones», aclaró.

Manifestó que «el barbijo no debería dejar de usarse en las escuelas», pidió «no mandar a los chicos con síntomas», reiteró que «hay que usar barbijo» y opinó que «es necesario que las maestras y los padres se lo pidan a los chicos porque hay riesgo en las escuelas».

Comentarios

Ingresa tu comentario