Docentes de Ademys paran en rechazo al regreso de clases presenciales

(CABA) Uno de los principales sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, Ademys, anunció un paro de 48 horas a partir de este martes en rechazo al regreso a las clases -de forma parcial- en espacios abiertos que impulsa el gobierno porteño en medio de la pandemia de coronavirus.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

La AFIP subastará de manera online elementos secuestrados en la Aduana

“Nuestra postura es de rechazo absoluto. Hay tres puntos fundamentales. El principal es que la pandemia no ha logrado contenerse en la Argentina. Todos los días tenemos un nuevo récord. En ese marco, es una locura volver a la presencialidad“, manifestó Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio, en declaraciones a El Destape radio, quien informó que su sindicato «suspendió cualquier tipo de actividad (en referencia a clases virtuales)».

Asimismo, enfatizó que las escuelas “no están en condiciones (edilicias) de afrontar un regreso después de todas las denuncias que se venían haciendo antes de la pandemia, con un recurso presupuestario que no existió”. Y señaló: “El Gobierno porteño está sacando una foto, de manera descarada. Son solo algunos alumnos de algunas escuelas técnicas. La propia ministra (de Educación, Soledad Acuña) tuvo que pedir que los padres no manden a los pibes a las escuelas. Es la mejor prueba de que no hay regreso a la presencialidad”.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Espectáculo urbano: la Ciudad florece con sus lapachos

Solo los alumnos de séptimo grado y quinto o sexto año (según el caso), más unos 6.500 que por distintas situaciones quedaron al margen del “aula virtual”, regresan a la presencialidad este martes. El objetivo es que en la última semana de octubre vuelvan a las aulas 14.000 chicos de 190 escuelas: esta primera semana lo harán 862 alumnos de 11 instituciones. Cabe destacar que la participación de los estudiantes será voluntaria y no podrán mezclarse entre sí.

“El discurso es sumamente grave, porque hay una intención de volver con algunos sectores, que son los más empobrecidos y por lo tanto los que menos condiciones tienen de afrontar este experimento”, sentenció el sindicalista. Al ser consultado sobre la continuidad de las medidas de fuerza, Adaro dijo que habrá “una nueva asamblea, porque se estableció un cronograma y este escenario no puede darse en ninguna escuela”.

Comentarios

Ingresa tu comentario