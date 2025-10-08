Información General
Desoyendo el reclamo de estudiantes y docentes, el Palacio Ceci sale de Educación y pasa a Cultura
El edificio pertenecía a la Escuela de Sordos. Ahora funcionará un taller con cursos de luthería cuyo edificio original fue demolido y el terreno baldío quedó en manos privadas.
Desde que inició el conflicto por la quita del Palacio Ceci a la comunidad educativa, familias, estudiantes y docentes, junto a organizaciones vecinales y diferentes asociaciones civiles hicieron lo imposible para que el Ejecutivo porteño les devuelva el histórico edificio a la Escuela N° 28 del barrio de Villa Devoto, donde asisten personas con discapacidad auditiva.
Desde finales de febrero de 2022, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó con el traspaso del Palacio Ceci hacia otro estamento del Estado. El trabajo lo comenzó Larreta y lo terminó Jorge Macri, ambos hoy supuestamente enfrentados políticamente, pero con el foco bien claro hacia dónde deben ir sus políticas de ajuste.
Tras varias movilizaciones, jornadas de lucha y visibilización de cara a la sociedad, la comunidad educativa reclamó durante más de tres años por el edificio, pero finalmente el Gobierno ignoró cada una de las demandas y decidió entregarlo al Ministerio de Cultura.
Ahora en el Palacio Ceci funcionará la Escuela-Taller de Patrimonio, que fue demolida en 2021 y que estaba situada en el casco histórico porteño, más precisamente en Brasil y Av. Paseo Colón, una esquina que hoy está en manos de sectores privados para un inminente desarrollo inmobiliario.
Según la versión oficial del GCBA, en la Escuela-Taller de Patrimonio se realizarán clases teóricas y seminarios que incluyen la ornamentación de fachadas hasta cursos de luthería. También se podrán cursar técnicas de albañilería, yesería, el oficio del muralismo, el vitraux y la renovación de mobiliario.
La escuela fue fundada en 2000 para la capacitación en técnicas artesanales para su aplicación en el campo de la conservación y restauración de bienes de valor patrimonial, como así también la promoción en el cuidado ciudadano de la historia material e inmaterial de la Ciudad de Buenos Aires. Durante veinte años focalizó sus trabajos en la restauración y mantenimiento del casco histórico porteño y funcionaba en la sede histórica de Paseo Colón y Brasil, hasta que el gobierno de Larreta decidió demolerlo para entregar el lugar al mercado inmobiliario.
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas
La Escuela de Sordos
Hace casi 90 años el Palacio Ceci pertenece a la escuela de sordos N° 28 y a finales de febrero de 2022, conocieron las intenciones del ejecutivo local de apoderarse del edificio. Desde entonces, la comunidad educativa se movilizó, organizó jornadas solidarias y eventos musicales; y recibió el apoyo de todas las organizaciones barriales y vinculadas a la comunidad sorda, cuando el ejecutivo porteño quitó de la órbita del Ministerio de Educación al Palacio Ceci y pasó a la Dirección de Administración de Bienes del Estado para introducirlo en el circuito turístico, y este año quedó definitivamente en manos de Cultura.
La decisión de quitarles el Palacio a las y los estudiantes con discapacidad auditiva, estuvo llena de irregularidades y viola la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 63 de la carta magna porteña, establece la convocatoria a audiencia pública obligatoria antes de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. Ninguno de estos pasos previos se cumplió.
¿Cuáles son los barrios de Caba con mejores conexiones de transporte público?
El Café oculto de los Bosques de Palermo
IRSA abrió un edificio de oficinas tipo club con pádel, siestario y videojuegos
La Policía de la Ciudad rescató 87 erizos africanos que eran comercializados de manera clandestina en Balvanera
Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el “Hard Rock argento”
Jorge Macri le dio la bienvenida a Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, “Huésped de honor” de la Ciudad
Los árboles más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido por los históricos 5 ejemplares que siguen en pie
Desoyendo el reclamo de estudiantes y docentes, el Palacio Ceci sale de Educación y pasa a Cultura
La Policía de la Ciudad rescató 87 erizos africanos que eran comercializados de manera clandestina en Balvanera
Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el “Hard Rock argento”
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Sale más de un millón de dólares: venden un departamento que se hizo famoso con la serie El Encargado
-
Información General2 semanas ago
El SAME abrió una base operativa en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente para derivar pacientes
-
Información General2 semanas ago
Loma Negra vuelve al fútbol AFA
-
Información General2 semanas ago
El PJ porteño extrema la polarización con Milei y cambia su estrategia respecto a las elecciones en CABA
-
Información General2 semanas ago
La semana legislativa comenzó con el debate del Sistema Penitenciario porteño
-
Información General2 semanas ago
Todo lo que dejó la Maratón de Buenos Aires 2025
-
Información General2 semanas ago
Menos colectivos y más viejos
-
Información General1 semana ago
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas