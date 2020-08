Denuncias y quejas contra Garbarino por presuntas estafas durante el Hot Sale

(CABA) Dos semanas después del «Hot Sale 2020» continúa la polémica por la venta de productos faltantes en stock, por las irregularidades en los precios y la demora en las entregas o devolución del dinero. La situación acarreó, incluso, una imputación por parte de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa del Consumidor con multas a las empresas que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos.

Una de las empresas que más quejas recibió fue Garbarino. Desde Defensa al Consumidor se constató que la empresa publicó el precio de un producto a un valor mayor al que tenía previo al Hot Sale, mientras que otro artículo lo publicó a la venta como parte de la promoción pero sin ningún tipo de descuento. A esto se le sumaron con los días las quejas de los compradores a esa cadena por no recibir los productos y aun así cobrarles las cuotas. La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, informó que había iniciado expedientes de oficio a varias empresas que participaron del “Hot Sale”, por presunto incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) en las ofertas promocionadas.

“Compré un colchón por el Hot Sale con la tarjeta de crédito. Me lo cobraron y nunca me lo enviaron. Cuando hice el reclamo me dijeron que no tenían stock y que no lo van a poder reponer. Tampoco se hacen cargo de darme de baja la compra y que el banco me devuelva la plata”, contó un consumidor en diálogo con Minutouno. Según informan, desde el Centro de Atención al cliente de Garbarino le respondieron que “el producto que compró no pasó los estándares de calidad y ya no ingresará en stock para reponer la unidad, por lo que su compra fue anulada”. Sin embargo, ya cobraron la primera cuota de la adquisición.

Las quejas por presuntas estafas e incumplimiento se reflejaron en los últimos días a través de las redes sociales de Garbarino, donde los usuarios aprovechan para hacer sus reclamos respondiendo a los tuits de la empresa. Los casos se repiten una y otra vez: falta de entrega de productos, cobros ya realizados, falta de devolución de dinero, respuestas inexistentes. Según determinó Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en la imputación se presume que las compañías estarían incumpliendo con sus obligaciones y brindarían información incierta, ya que no se trataría de ofertas exclusivas y nuevas, induciendo a error a los consumidores debido a que el evento de venta online se promociona en base a que los usuarios podrán encontrar descuentos exclusivos para las marcas más importantes de comercio electrónico.

