Coronavirus: empieza la cuarentena para alumnos que estuvieron en los países afectados

(CABA-PBA) Por el avance del coronavirus, hasta el momento se registraron 12 casos de personas infectadas en todo el país, de los cuales 11 son de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Con el objetivo de prevenir la epidemia a nivel local, se extendió la cuarentena y el alta médica obligatoria para alumnos, docentes y personal no docente de ambos distritos.

El Ministerio de Salud porteño dispuso que alumnos, maestros, personal administrativo y de maestranza de colegios públicos y privados que hayan estado en países con coronavirus circulante (China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, España, Alemania y Francia) permanezcan 14 días en sus casas sin tener contacto social.

La medida se dio a conocer luego que el Ministerio de Trabajo de la Nación anunciara el otorgamiento de una licencia extraordinaria y con goce de sueldo a aquellos trabajadores que viajaron al exterior para prevenir más contagios del COVID-19.

En ese marco, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió hacerlo extensivo al ámbito escolar, imponiendo una suerte de “cuarentena preventiva” desde este lunes 9 de marzo y por dos semanas para los chicos y jóvenes, que hayan viajado recientemente a los países más afectados por la pandemia.

La comuna porteña destacó que al reincorporarse los estudiantes deberán presentar un certificado médico, de manera que los alumnos de primaria y secundaria tendrán que pasar por el consultorio de algún profesional, para recibir el alta y presentarlo en sus respectivos colegios.

Ese paso será obligatorio, incluso en los casos en que los alumnos no hayan presentado en esas dos semanas signos de haberse contagiado coronavirus en su paso por los países más afectados. Recién cumplido con ese punto de control médico, los alumnos podrán ser autorizados por los directivos de su escuela o colegio a regresar a las aulas de manera normal.

En provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dispuso este domingo medidas de las misma índole. Estudiantes y personal que regresen de viaje de áreas con COVID-19 deberán permanecer en sus domicilios -sin concurrencia a los lugares de trabajo y estudio-, y evitar el contacto social por 14 días, aún cuando hasta el momento no presenten síntomas compatibles con la enfermedad.

Este lunes, Presidencia de la UNLP dictará una resolución que brindará el marco normativo, donde quedará aclarado que “para dar cumplimiento a estas recomendaciones, se deben justificar las inasistencias de los estudiantes y del personal docente y no docente de las facultades, colegios y dependencias que se encuentren en esa situación”.

Por su parte, para no generar pánico entre los más chicos, la Sociedad Argentina de Pediaría (SAP) dio recomendaciones sobre los comportamientos que deberían adoptarse en los establecimientos educativos y en todo ámbito de concurrencia infantil. “(Esta situación) nos da una oportunidad para hacer docencia, sobre todo en los más chiquitos, no para crear alarma y preocupación, sino por el contrario para que estén tranquilos, preparados e informados, y nos da un tiempo muy valioso para implementar acciones con el fin de evitar que el virus llegue a tener circulación local, intensificando las tareas iniciadas en esta fase de contención que estamos viviendo actualmente», afirmó la doctora Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga pediatra, también perteneciente al Comité de Infectología de la SAP.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó un muerto y 12 casos positivos de coronavirus COVID-19. Se trata de personas que estuvieron en las últimas semanas de viaje por Europa.

Siete de ellos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, uno en el partido bonaerense de San Martín y otro en la provincia de Córdoba. Los tres casos confirmados durante la última jornada corresponden dos a la Ciudad y el restante a la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una mujer de 53 años, de la localidad bonaerense de Vicente López, que había regresado de un viaje por Italia y España el 25 de febrero. Se encuentra internada estable y bajo aislamiento respiratorio, en el hospital Posadas, informaron desde el Ministerio de Salud provincial. Por otro lado, una persona de 71 años, con residencia en Parma, Italia, comenzó con síntomas el 5 de marzo, el mismo día que llegó a la Argentina. Tras realizar una consulta médica el pasado viernes quedó aislada. El último caso confirmado de infección corresponde a un paciente joven que regresó de un evento en Bostón, Estados Unidos, donde ya se habían confirmado casos de COVID-19. Se encuentra bien pero en estado de aislamiento en una clínica privada de la Capital.

Mientras que la víctima fatal fue identificada como Abel Gómez (64), quien había arribado al país desde París, Francia, el 25 de febrero y se encontraba internado en el Hospital Argerich desde el 4 de marzo.

Según detallaron fuentes del hospital, el virus fue detectado una vez que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

Al ingresar, se le realizó el hisopado correspondiente y se envió a análisis para panel virológico. Los resultados fueron negativos para influenza y positivos de coronavirus. Se trata de la primera muerte en América Latina por el virus COVID-19.

La UBA se sumó a las medidas preventivas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) también ordenó que los docentes y estudiantes que hayan estado los países más afectados por el coronavirus se abstengan de asistir a las sedes durante 15 días. La medida alcanza a «el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires» que hayan vuelto del exterior.

Rige para todos quienes hayan permanecido o estado en tránsito en Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Italia, Japón. «Deberá abstenerse de ingresar a jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la República Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectados por COVID-19», indicó la UBA en un comunicado.

Tanto el personal docente como el no docente alcanzado por la prohibición «tendrá una licencia excepcional» que no afectará sus remuneraciones ni adicionales que les correspondiera percibir. En tanto que a los estudiantes y becarios sobre los que rija la medida no les computarán las inasistencias. NR

