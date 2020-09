Asesinaron a golpes al productor de cine Bruno Vergagni en Tandil

(PBA) Una amiga del productor audiovisual Bruno Vergagni fue quien encontró su cuerpo en el interior de su departamento de la ciudad de Tandil. Horas después la policía detuvo a dos jóvenes de 18 y 22 años. Sospechan que lo mataron para robarle.

La falta de respuesta de la víctima a los llamados y mensajes que le enviaban sus conocidos el lunes por la tarde fue el primer indicio que encendió la luz de alerta. Así fue como finalmente una amiga suya decidió ir en persona a buscarlo y como sabía dónde guardaba él un juego extra de llaves pudo ingresar a su casa. El desorden general que encontró al entrar alarmó del todo a la mujer, que solo caminó unos pocos pasos hasta toparse con su amigo muerto. Vergagni estaba tirado en el piso en medio de un charco de sangre con signos de haber sido golpeado con un objeto contundente en la cabeza.

Tras la denuncia, se abrió una investigación por “homicidio en ocasión de robo” y el fiscal Damián Borean de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 del Departamento Judicial de Azul ordenó una serie de allanamientos que terminaron con la detención de dos sospechosos. Según El Eco, se trata de José Anríques, quien sería el autor material del crimen, y Dante Álvarez, por su posible complicidad en el hecho. La pista de un teléfono celular que se activó en un determinado lugar fue lo que facilitó la captura de los acusados. Casi en simultáneo con el traslado de los detenidos a la comisaría una mujer declaró haber encontrado en un arroyo cercano un teléfono celular y una notebook, que podrían pertenecer al productor de cine asesinado.

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Abratv, la plataforma de contenido de la Unicen en la que se desempeñaba la víctima en la actualidad, publicaron su foto y un mensaje que expresó: “Bruno era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro productor general. Era adorable, charlatán, apasionado de su trabajo, buscando amor y dando amor siempre. Era muy vulnerable”. “Todas y todos, sus compañeres de trabajo y de vida sentimos un dolor muy profundo y una profunda rabia. Esta tristeza nos deja sin palabras pero no queremos silencio. Bruno no se murió, a Bruno lo mataron y no aceptamos que se naturalice esta violencia. Exigimos justicia”, concluyó la publicación.

