Un nuevo episodio de inseguridad urbana dejó a un chofer baleado en Villa Soldati luchando por su vida en plena madrugada. El violento suceso ocurrió este lunes en la intersección de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, una de las zonas calientes del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima, un hombre de 40 años que trabaja con su vehículo particular, fue atacada cuando arribó al lugar para realizar una supuesta entrega de paquetería.

La trampa del «paquete» en el complejo habitacional

El ataque no fue al azar. Según fuentes policiales, el conductor del Fiat Cronos negro se había dirigido específicamente al Complejo Habitacional Soldati para retirar una encomienda. Al detener la marcha, la situación se tornó crítica en segundos.

Un delincuente armado lo interceptó con intenciones claras de sustraerle el vehículo y sus pertenencias. Lejos de entregar las llaves, el conductor intentó resistirse, lo que derivó en un forcejeo dentro del habitáculo.

Datos claves del expediente:

La agresión: El asaltante disparó a quemarropa durante la lucha.

El asaltante disparó a quemarropa durante la lucha. El impacto: La bala ingresó en el muslo de la pierna derecha de la víctima, con orificio de entrada y salida.

La bala ingresó en el muslo de la pierna derecha de la víctima, con orificio de entrada y salida. La fuga: El agresor escapó corriendo y continúa prófugo, siendo intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

Instinto de supervivencia al volante

A pesar del dolor y la hemorragia activa, el chofer logró mantener la conciencia. Con la adrenalina al límite, manejó herido varias cuadras hasta encontrar un puesto policial donde pudo pedir auxilio a los oficiales de la Comisaría Vecinal 8 B.

Una ambulancia del SAME arribó de urgencia al lugar y trasladó al herido al Hospital Grierson. Los médicos confirmaron que, afortunadamente, la herida no comprometió arterias principales y el hombre se encuentra fuera de peligro.

Este hecho reaviva la alerta sobre la seguridad de los trabajadores de aplicaciones de transporte, quienes quedan expuestos al ingresar a zonas de alta complejidad delictiva en horarios nocturnos.