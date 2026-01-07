La Ciudad de Buenos Aires cerró un capítulo de ilegalidad que llevaba más de dos décadas. Un edificio usurpado en San Telmo, perteneciente a la Asociación Ortodoxa Rusa, fue finalmente desalojado y devuelto a sus propietarios tras estar ocupado irregularmente desde 1999.

El operativo marca un hito en la política de restitución de inmuebles, convirtiéndose en la propiedad número 552 recuperada por la actual gestión. El edificio cuenta con dos plantas, un local comercial a la calle y más de diez habitaciones que permanecían bajo el control de ocupantes ilegales.

«Peleando contra una pared»: el calvario de los dueños

La recuperación no fue administrativa, fue una batalla judicial y emocional. Iwaszewicz, representante de la entidad afectada, describió la impotencia vivida durante casi tres décadas: «Hoy recuperar la vivienda me resulta muy gratificante y también esperanzador, porque era como que estabas peleando contra una pared».

Según el testimonio, durante años los organismos estatales que debían proteger la propiedad privada «hacían todo lo contrario», perpetuando la toma.

Datos duros del operativo:

Ubicación: Barrio de San Telmo.

Barrio de San Telmo. Tiempo de usurpación: 26 años (desde 1999).

26 años (desde 1999). Valor recuperado: La Ciudad estima que ya se devolvieron inmuebles por un valor superior a los 200 millones de dólares.

Jorge Macri: «Hacer respetar la propiedad privada»

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se hizo presente para capitalizar el desalojo como una victoria política contra la inseguridad jurídica. Calificó la situación de «insólita» y remarcó el cambio de época en el distrito.

«Hacer respetar la propiedad privada es reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes hacen las cosas bien», disparó el mandatario porteño, enfatizando que bajo su mandato se terminaron las zonas liberadas para las tomas.

El mapa de los desalojos en CABA

Este caso se suma a una lista creciente de restituciones de alto perfil que buscan limpiar el espacio urbano y edificios emblemáticos:

Paseo Colón y San Juan: Recuperación de 2.500 metros cuadrados que ocupaba el MIJD de Raúl Castells con un permiso vencido hace 12 años.

Recuperación de 2.500 metros cuadrados que ocupaba el MIJD de Raúl Castells con un permiso vencido hace 12 años. Elefante Blanco (Belgrano): Un edificio de 12 pisos usurpado durante medio siglo.

Un edificio de 12 pisos usurpado durante medio siglo. Galería del Terror (Nueva Pompeya): Foco de inseguridad comercial.

Foco de inseguridad comercial. Ex hoteles: Desalojos en Constitución y Flores donde funcionaban «aguantaderos» vinculados a la venta de drogas y prostitución.

La política de «orden público» avanza en paralelo con los operativos contra la venta ilegal en la vía pública, donde ya se realizaron 13 intervenciones masivas contra 18 mil manteros en puntos calientes como Once y la Avenida Avellaneda.