Aseguran que los niños y adolescentes son menos vulnerables al coronavirus

(CABA) En medio de la incertidumbre que provoca la epidemia de coronavirus, que continúa propagándose a nivel mundial, las estadísticas arrojan algunos datos objetivos: el 80% de los casos de COVID-19 se presentan como cuadros leves, la tasa de letalidad asciende al 3,4% y la mayoría de los cuadros graves y muertes se dan en personas mayores de 60 años y/o con enfermedades preexistentes como hipertensión, patologías cardiovasculares y diabetes. Para tranquilidad de madres y padres, al menos por el momento, es muy bajo el número de casos en niños, niñas y adolescentes.

Un análisis del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades realizado sobre los primeros 44.000 casos confirmados en ese país (a la fecha hay casi el doble), mostró que sólo el 2,1% correspondían a menores de 19 años (0,9% niños de 0 a 9 años y 1,2% entre 10 y 19).

“Es llamativo. Lo que se sabe, y para dar tranquilidad, es que se manifiesta muy poco en los niños y no hay casi mortalidad descripta en niños ni con SARS, ni con MERS, ni con COVID-19”, dice a Clarín Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) y miembro del comité de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica (WSPID).

Lo que se desconoce son las razones por las que este grupo sería menos vulnerable al nuevo coronavirus y a los otros integrantes de su familia (los que provocan SARS y MERS). Debbag arriesga dos posibles razones: que los chicos hayan tenido menos exposición al virus que los adultos en el curso de la epidemia, o que presenten una respuesta no conocida pero favorable de anticuerpos a la infección.

La médica infectóloga Cristina Freuler coincide en que no hay una explicación científica sobre por qué el coronavirus afecta menos a los más pequeños. “Todavía no hay muchos casos, pero no sabemos si eso se debe a que faltó exposición. No sabemos si esto es una cuestión casual que se da porque la epidemia comenzó en un mercado donde se suponía que había más adultos y en los aviones también viajan más adultos”, dice la jefa del departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, que en las últimas semanas vio multiplicarse el número de consultas, muchas vinculadas a si viajar o no al exterior en el contexto de la epidemia (“estoy sufriendo el coronavirus sin haberme contagiado”, bromea).

“Los chicos se infectan poco y parecen no tener mucha injerencia desde el punto de vista de la carga de enfermedad”, suma el médico pediatra e infectólogo Ricardo Rüttimann, quien apunta que todas las infecciones dependen del huésped –el ser vivo que contrae el virus- y de la situación del ambiente y de la epidemiología. Así como produce pocos casos en niños, el nuevo virus tampoco se diseminó a zonas tropicales, agrega el miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Pero a partir del dato estadístico de que los niños se enferman menos, surgen interrogantes que hasta el momento no tienen respuesta. “No se sabe qué porcentaje de niños se infecta y si tienen un rol en la transmisión de la infección porque podrían ser más asintomáticos que los adultos”, plantea Debbag.

Más de 90.000 casos en 73 países y más de 3.000 muertos, la mayoría en China, son las cifras actuales de la epidemia, que crece a minuto a minuto.

“Sobre más de 3.000 muertos no hay ninguno menor de 9 años”, destaca Gustavo Lopardo, ex presidente de la SADI. El reporte del CDC chino sobre los primeros 44.000 casos sólo contabilizaba una muerte en el grupo de 10 a 19 años.

“Es un dato objetivo que los chicos se infectan mucho menos que los adultos. La tasa de ataque es menor y no han muerto niños pequeños. Es sorprendente –añade-, porque es casi opuesto a lo que suele pasar con todos los cuadros virales respiratorios”. No obstante, aclara que la situación es dinámica y puede cambiar con el avance de la epidemia.

“Terroristas microbiólogicos”. Esa es la metáfora que suele utilizar Lopardo para referirse a niños y niñas, porque suelen ser quienes traen del jardín maternal, del jardín de infantes y de la escuela primaria los virus y bacterias que transmiten a padres y abuelos. “En cambio acá hay algo distinto. Puede ser que los chicos se infecten y cursen asintomáticos. Por el momento no hay evidencia de eso, porque sólo podemos detectar las personas que tienen síntomas”, afirma.

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotitas respiratorias expelidas por una persona infectada al toser.

La evidencia disponible hasta el momento muestra que las personas que más transmiten el virus son las que están enfermas (tienen fiebre, tos, dolor de garganta, entre otros signos).

¿Los asintomáticos pueden transmitir el virus? “Está estudiado que sí, pero la posibilidad es muy baja. Si un chiquito estuvo en Venecia hasta hace 8 días y hoy no tiene ni fiebre, ni tos, ni le falta el aire o le duele la garganta puede ir al colegio, sólo es necesario que mantenga buenas normas de higiene. Si estuviera incubando la enfermedad es muy improbable que la pueda transmitir, basta con estar alerta a la aparición de síntomas”, aclara el médico que en los últimos días recibió varias consultas de padres vinculadas a la necesidad de mantener aislados a chicos que volvieron de viaje.

“Por el momento, no hay ninguna indicación de aislar a personas asintomáticas”, concluyó. NR

