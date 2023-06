Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que será candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires de la mano de la postulación presidencial de Daniel Scioli.

“Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato”, desafió la funcionaria en declaraciones a radio 10.

El embajador en Brasil y la ministra desafían a Máximo Kirchner, quien aspira a que haya listas de unidad detrás del liderazgo de Eduardo “Wado” de Pedro, que aparece hoy como principal postulante K a la Presidencia.

“Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. La única persona que sabe contra quien voy a competir en Buenos Aires es Cristina Kirchner”, sostuvo la funcionaria nacional.

Y agregó: “Hoy hay una foto con un posible escenario, quiero verlo en 15 días y más de uno se va a sorprender”.

Por otro lado, Tolosa Paz defendió la figura de Scioli ante las críticas internas dentro de Frente de Todos por mantener su candidatura presidencial y obturar la posibilidad de ir a las PASO con una fórmula de unidad.

“Scioli amplía, abraza y contiene, la figura de mayor amplitud es él”, planteó.

A su vez, se refirió al rol de los gobernadores y afirmó que “tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta”. “No hay gobernador que pueda limitar las elecciones del pueblo. No hay voluntad de los gobernadores de limitar la participación”, indicó, y completó. “No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”.

En esta línea, el senador oficialista, Oscar Parrilli, se refirió este jueves a la discusión interna sobre los postulantes de cara a las elecciones. En diálogo con El Destape, reclamó que los dirigentes que insisten en querer ser candidatos “deberían empezar a explicar sus proyectos, así el resto definimos”. Y, sin nombrarlo, apuntó contra Scioli.

“El que va a ser candidato tiene que querer ser, tiene que tener voluntad, vocación, ideas claras, un proyecto, y tiene que tener gente que lo acompañe.. no son cuestiones individuales, solitarias, yo quiero ser astronauta, pero estoy lejos de eso.. no es un ‘yo quiero’”, manifestó.

Y afirmó: “Que muestren (si tienen con qué ser candidatos) primero el programa, el proyecto, la propuesta, algunos dicen que el año que viene nos va a ir bárbaro, no, no está dicho eso, depende de lo que hagamos y de lo que votemos y quién gobierne”.

En tanto, el canciller Santiago Cafiero también avaló la propuesta del embajador argentino en Brasil. “Voy a estar dando el debate y ayudando. Desde el punto de vista de candidatura, no estoy pensando en ninguna personal, solo en acompañar a Daniel Scioli. Creo que es un dirigente que puede aportar mucho”, manifestó en comunicación con La Patriada.

Y añadió: “Es muy prematuro hablar ahora de cerrar los binomios. Hoy lo primero es que cada candidato exprese sus ideas: lo está haciendo muy bien Wado (De Pedro), Grabois, Rossi, Daniel (Scioli). Eso genera debate”.

No obstante, Cafiero se pronunció en contra de las propuestas de la oposición. “Cuando uno ve que las derechas reaccionarias, que van contra los derechos adquiridos, avanzan sin ningún inconveniente porque tienen legitimidad de la política, discursos de odio y noticias falsas, hay que anteponerle democracia y participación”, señaló.