Teresa García: “Nos preocupa que haya toma de terrenos direccionadas”

(PBA) El crecimiento de las tomas de tierras está provocando preocupación en el Gobierno bonaerense. La ministra de Gobierno, Teresa García, afirmó este viernes que tanto a la administración de Axel Kicillof como a los intendentes les preocupa que las usurpaciones sean “direccionadas”. Y además dejó en claro que “no es legal tomar tierras ni propiedades”. García ratificó que “la Justicia debe actuar”.

“A los intendentes y a nosotros nos preocupa que haya toma de terrenos direccionadas. Nos hacen suponer que en algún lugar se están decidiendo estas cosas”, continuó, y remarcó que “en el conurbano es bastante habitual que haya tomas”. “Lo hemos visto a lo largo de los años, pero hay distritos en los que es inusual”, completó. En ese sentido, añadió que “hay algo que a uno le hace suponer que está direccionado y que esto no es espontáneo, ya que la gente humilde que no tiene dónde vivir no va con un escribano”.

No obstante, reconoció que aún “no está identificado quiénes (organizan esto) pero es algo recurrente en varios municipios”. García explicó que “la gente que no tiene dónde vivir, cuando ve la posibilidad de asentar una vivienda precaria en un terreno lo hace, pero no es menos cierto que hay lugares donde estas tomas se originan de manera rara, en las que acuden abogados y escribanos, y, al día siguiente, presentan amparos”.

García resaltó que en el encuentro de ayer “se acordó generar alertas tempranas para evitar situaciones de violencia”, y graficó que “el caso más emblemático es el de Presidente Perón, donde la intendenta (Blanca Canteros) se reunió con las personas que están en la toma”. NR

