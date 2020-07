Sergio Berni: “Que la sociedad no se confunda, el esfuerzo recién empieza”

(PBA) Luego de casi cuatro meses de cuarentena estricta, mientras Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof acuerdan la flexibilización de rubros y actividades, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni sostuvo que el esfuerzo de la gente no será hasta el 17 de julio, cuando venza el DNU por el cual se oficializó el retroceso a fase 1 en el AMBA, sino que deberá continuar hasta paliar las consecuencias económicas de la pandemia: “Que la sociedad no se confunda, el esfuerzo recién empieza”.

En diálogo con Viviana Canosa -por Canal 9-, el funcionario provincial ratificó su postura con respecto a cómo debe seguir la cuarentena y afirmó que “hay que empoderar a la gente” y “transferirle las herramientas de control a la sociedad para que asuma la responsabilidad de llevar adelante una organización que permita llegar a fin de año con la menor cantidad de transmisión posible lo que redunda en poder tener una reapertura económica”.

Al respecto de la estrategia que están llevando adelante Ciudad y Provincia para flexibilizar la cuarentena, dijo que “deben ponerse de acuerdo porque son distritos que tienen una relación muy complementaria, si a la Provincia le aumentan los casos a la Capital también le van a aumentar”. “No creo en la cuarentena inteligente, es cuarentena o es nada”, enfatizó el ministro que además es médico cirujano. En contraposición, propuso: “Hay que avanzar en un sistema de cuarentena cíclica”.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Enfermeros de La Matanza crearon una cápsula para transportar pacientes sin riesgo de contagio

El titular de la cartera de Seguridad comentó que el Gabinete provincial está trabajando con Axel Kicillof “para ver cómo vamos a salir de esta pandemia, hacia dónde vamos y cómo vamos a recuperar todo lo que perdimos”. De cara al próximo viernes, cuando quede sin efecto el decreto de la vuelta a la fase 1 en el AMBA, dijo que “este no es el último esfuerzo”. “Que la sociedad no se confunda, no es un esfuercito más y llegamos hasta el 17 de julio, hacemos la cuarentena y ya está. El esfuerzo recién empieza cuando empecemos a construir lo que la pandemia nos dejó”, enfatizó haciendo referencia a las consecuencias económicas.

“Estamos mal en lo sanitario, arrastramos una crisis económica que arrastra una crisis social, pero tenemos las herramientas para que, una vez que pase, pongamos de vuelta al país en producción. A diferencia del 2001 que había que reconstruir un tejido productivo que estaba totalmente desecho”, graficó.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

María Rosa Muiños y Claudia Neira promueven una experiencia para prevenir el Covid-19 en comedores

La relación entre el oficialismo y la oposición se tensó en la última semana luego del comunicado de Juntos por el Cambio por el homicidio de Fabián Gutiérrez, la frase de Alberto Fernández de “terminar con los odiadores seriales” y la manifestación que se desató en su contra el 9 de Julio y que fue replicada por varios dirigentes opositores en sus redes sociales. Al respecto Canosa le comentó a Berni que un allegado a Mauricio Macri le comentó que el ex presidente estaría dispuesto a colaborar si el actual mandatario lo convoca para la unidad nacional. “Eso es discursivo, una persona que fundió, endeudo y vendió al país, que rifó sus empresas, que fugó dólares y nos endeudó por 100 años, ¿Para qué lo quiero en la unidad nacional? La unidad nacional es unirse en un solo objetivo que es el bien de la patria, si usted me dice que una persona que multiplicó por cinco los planes sociales porque era más fácil darle plata a los piqueteros que darle trabajo eso no es unidad nacional, eso es destruir la patria”, opinó sobre Macri. En cambio, el ministro de Seguridad dijo que “convocaría al radicalismo y a toda la izquierda” y que “si las fuerzas armadas no están adentro no hay unidad nacional”.

“Discursivamente la unidad nacional es muy naif, si la voy a hacer la quiero hacer con aquellos que están dispuestos a dar la vida por la patria no con los que la saquearon permanentemente”, volvió a apuntar contra Macri y comparó “con el fracaso del gobierno de Alfonsín”: “No tengo dudas que fue mala gestión o mala lectura pero no hubo un intento de saqueo, Macri saqueó y endeudó de manera sistemática y planificada al país”.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Caballito: los departamentos que construirán al lado del club Ferro se podrán pagar a 22 años

Al respecto también hizo la comparación con la presidencia de Cristina Kirchner y recordó que en la campaña de 2015, en la que compitió Daniel Scioli, “varios analistas le dijeron que si ella bajaba en dos o tres puntos el impuesto a las ganancias, ganaba las elecciones. La presidenta dijo ‘prefiero perder una elección que atentar contra los intereses de la Nación’, eso es construir unidad nacional”.

“Que Macri se quede en su casa. ¿Por qué voy a confiar en una persona que hizo todo aquello que juró que no iba a hacer y no hizo nada de todo aquello que dijo que iba a hacer, ¿Para qué lo voy a convocar? Esto no es odio ni rencor, esto se llama sinceridad, no se puede vivir del lindo discurso”, cargó contra el ex mandatario. “La unidad nacional se hace de corazón, no de pico”, enfatizó.

“No me como el verso de cerrar la grieta. Perón dijo que una casa se levanta hasta con la bosta, pero nunca dijo que se levantaba con traidores; la patria no se construye con traidores”, arremetió.

En su postura, el funcionario kirchnerista pese al rechazo que remarcó hacia Macri, sostuvo que “convocaría a mucha gente de la oposición, a quienes tienen sus convicciones”. Al respecto destacó al radical Mario Negri: “Lo convocaría a pesar de que fue parte de un gobierno de coalición, pero hacia adentro hizo su reclamo que capaz no fue escuchado a tiempo”. También “convocaría a toda la izquierda porque tienen convicciones”, e insistió que sin la presencia de las fuerzas armadas “no hay unidad nacional”. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario