San Isidro ya permite consumir en bares y cafés al aire libre

(PBA) A horas de que se anuncie una nueva extensión de la cuarentena, San Isidro puso en marcha un sistema para que los vecinos disfruten de momentos al aire libre siguiendo protocolos y bajo estrictas medidas de bioseguridad. La intendencia a cargo de Gustavo Posse inauguró una nueva etapa dentro de la fase de cuarentena donde los bares y cafés pueden poner sillas y bancos al aire libre, pero no mesas ni servir bebidas alcohólicas. Desde el municipio definieron la estrategia como parte de la “búsqueda de cuidar la salud mental y física de los vecinos”. Así, comenzó el denominado “take away plus”.

En tal sentido, Posse consideró que sin romper las medidas nacionales y provinciales vigentes, esta nueva modalidad, “sigue la línea del autocine, es decir ofrecer a los vecinos una salida recreativa que está súper regulada y al mismo tiempo descomprime la ansiedad y angustia del encierro que vienen siguiendo hace más de 4 meses”.

Requisitos para el Take Away Plus:

-Funcionará de lunes a viernes en horarios de 7 a 20 y los fines de semana de 8 a 24.

-El consumo podrá ser en el lugar en espacios abiertos públicos y privados.

-El material que se use debe ser absolutamente descartable y se deberán desechar luego de usarse.

-No habrá elementos de uso común como aceiteras, saleros, servilleteros.

-Las “cartas” o menús tradicionales se deberán reemplazar por sistemas de código QR o letreros visibles, o cualquier modalidad que no implique manipulación.

-La distancia entre los “comensales” deberá ser de al menos dos metros.

-Los clientes no podrán ingresar al local

En cuanto a las medidas de seguridad para los locales, el reglamento exige:

-Un responsable que evite aglomeraciones

-Diagramar el espacio donde se formarán las filas

-El personal deberá utilizar todos los elementos de protección individual

-Se deberá utilizar un banco o silla individual separado del otro a dos metros de distancia

-No se permitirán mesas ni barras

-No se permitirán venta de bebidas alcohólicas

