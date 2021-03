Renovación y rediseño de locales y tiendas en centros comerciales de Buenos Aires

Es un hecho que la pandemia terminó por dinamitar gran parte del mercado que ya venía en caída libre hace años pero también algunos sectores se reinventaron y crecieron. Hace tiempo se instaló en el imaginario popular el concepto chino de que crisis también es oportunidad. La prueba quizás está en que la gran cantidad de locales que bajaron sus persianas permitió este lado B que es la disponibilidad de espacios en Ciudad de Buenos Aires para inversiones comerciales.

El contexto económico y el cierre de numerosos negocios en galerías y avenidas importantes brinda la posibilidad de innovar a los inversores.

Esta nueva oportunidad postpandémica es apropiada rápidamente por los inversores de capital. El aumento de locales disponibles en centros comerciales propone un nuevo desafío, el de reconvertir áreas de la ciudad, adecuarlas a los nuevos tiempos, y por qué no, intercambiar rubros y dar rienda a los pequeños, medianos, y grandes proyectos.

El diseño de espacios físicos ha sido de gran importancia para que las industrias logren estrategias comerciales que determinen la experiencia del cliente. Para lograr un diferencial, una muy buena opción es invertir en el entorno con una visión creativa que resuelva las necesidades y potencie la ubicación de los productos o servicios.

Locales Gastronómicos que logran ampliar sus patios de comidas

Visto en perspectiva, el universo gastronómico logró adaptarse y sobreponerse al gran parate del 2020. Ya pasada la primera fase de aislamiento y con la llegada del distanciamiento social y preventivo, todo el rubro comenzó a ver un hilo de luz al final del túnel. Las calles se plagaron de mesitas y sillas y las terrazas se actualizaron. Ahora, con el horario extendido de las dos de la mañana que propuso el Gobierno de la Ciudad para el cierre de restaurantes y bares, poco a poco va recobrando la magia de antaño.

Las aperturas de nuevos locales gastronómicos es otro de los signos de buenaventura. Mercat es la nueva propuesta que llega al barrio de Villa Crespo para reversionar el concepto tradicional de mercado. Donde era una gran fábrica de carteras, ubicada en Thames 747, se desarrolló este pretencioso proyecto que cuenta con 2700mts2 de estilo bien industrial que se divide en tres plantas. Mercat alberga a treinta locatarios que proponen diversos y originales productos en sus espacios – algunos con propuestas take away y otros para consumir en el lugar-. El desafío estético estuvo en lograr que cada local tuviera su propia imagen pero siempre siguiendo el lineamiento común y así respetar el estilo del mercado.

También para este año se espera la inauguración de Mercat Caballito, un proyecto similar en calidad pero reducido en espacio, dentro del Shopping Caballito, que se amplía. La propuesta, que se desarrollará en un segundo piso de 1200mts2, es generar una experiencia gourmet con un patio de comidas, con restaurantes con mesas propias y algunos locales más chicos.

Otra de las aperturas más esperada es la del Mercado de los Carruajes, ubicado en el bajo porteño – Av. Leandro N. Alem y Tres Sargentos-. Este edificio, patrimonio cultural, es donde a comienzos del siglo XX se alojaban a los caballos que tiraban de los carruajes, ahora la idea será vivir una experiencia gourmet que combine lo histórico y lo moderno en un mismo espacio, donde los visitantes podrán disfrutar desde un café, hasta comprar alimentos, o simplemente recorrer los antiguos pasillos. Contará con 42 puestos distribuidos en dos plantas, y su modalidad de consumo será in situ, delivery y take away.

Los negocios de indumentaria compensan la incomodidad del contexto con locales más amplios y diseños renovados.

La industria de la indumentaria estuvo casi totalmente volcada al mercado online para poder subsistir durante el aislamiento. Actualmente, y bajo estrictas medidas sanitarias, las marcas de moda están comenzando lentamente a reacomodarse. Para adecuarse a las nuevas disposiciones, es primordial contar con amplios espacios.

Una de las firmas que se animó a abrir nuevos locales fue la marca de indumentaria Perramus. Creada en 1922 y especializada en la confección de impermeables, Perramus ostenta un total de 18 locales gracias a estas dos inauguraciones en la exclusiva Galerías Pacífico y el shopping Alto Palermo.

Cruz Esquivel es otra de las marcas que también pudo concretar su deseo del local propio. Después de esperar casi un año, la marca de diseño de calzado, pudo abrir su espacio en Rue des Artisans, un local anclado en el primer piso de este bello pasaje de Recoleta -Libertad y Arenales-.

La atracción desde el diseño estético y el amoblamiento del local

Para comenzar a idear el diseño de un local, es necesario pensar desde el layout hasta la elección de materiales, colores, iluminación y gráfica. Pero para esto, también es súper importante revisar qué tipo de obras y reformas requiere el espacio. Lo que hay que tener en cuenta son las instalaciones eléctricas y sanitarias, la pintura, la plomería y la albañilería en general.

El camino para lograr un espacio comercial que se adecue a lo soñado comienza mucho antes e implica evaluar múltiples factores.

Etapas del Proyecto:

Definir el modelo de negocio: tener una idea lo más precisa posible sobre qué tipo de productos se van a comercializar y a qué perfil de cliente va a estar orientada la venta.

Capacidad total de inversión : saber con precisión el capital que se desea invertir para poder decidir cómo se va a distribuir entre gastos de remodelación, interiorismo, amoblamiento, etc.

Búsqueda del local : después de visitar los locales propuestos, se hace una evaluación de cada uno, se consideran las variables más importantes, como funcionalidad del espacio, estado general del inmueble y cumplimiento de los requerimientos municipales.

Diseño del espacio : se realizan distintas propuestas para visualizar alternativas de diseño y elegir la que mejor se adapte. Una vez elegida, se definirán las tareas a realizar en la obra, las técnicas y los materiales de construcción.

Dirección de obra : se lleva a cabo respetando el proyecto, ordenando y dirigiendo las actividades de todas aquellas personas que intervendrán en el proceso.

Amoblamiento : dependiendo de los costos y la funcionalidad, se puede optar por realizar una búsqueda o diseñarlos para lograr algo único y personalizado.

¿Qué tener en cuenta al momento de refaccionar un local comercial?

Si el objetivo es comenzar una obra de refacción de un espacio gastronómico, lo principal a tener en cuenta es que los clientes no esperan solamente encontrar buena comida sino vivir una experiencia inolvidable. Aquí, el interiorismo se vuelve fundamental.

Es importante un buen diseño que logre la eficiencia en el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos por eso hay que conocer a la perfección los procesos de producción. La comodidad del equipo de trabajo y de los clientes hará que el lugar además de agradable sea funcional.

Aspectos a tener en cuenta:

La acústica de un restaurante o un bar es esencial, para esto hay que combinar el ordenamiento espacial con la elección correcta de materiales.

El mobiliario debe buscar un equilibrio entre estética y comodidad y estar en armonía con el resto de los elementos.

La climatización es indispensable para mantener una temperatura agradable que invite al cliente a permanecer más tiempo en el lugar.

La ventilación es tan necesaria como el resto. Los sistemas de renovación de aire tanto en el salón como en los sectores de cocinado ayudan a drenar los diversos olores.

Lo ideal para lograr un espacio que represente lo deseado es contar con asesoramiento profesional.

MobArq Estudio es un equipo multidisciplinario especializado en proyectos corporativos, comerciales, residenciales e industriales, que ofrece de forma integral servicios de reformas de locales comerciales, arquitectura, diseño de interiores y amoblamiento. Su búsqueda consiste en mantener el equilibrio entre el diseño, la funcionalidad y la sostenibilidad para lograr que los espacios creados tengan una impronta propia y bien definida. Además cuenta con un equipo especializado en cada una de las áreas del proceso, lo que evita la contratación de intermediarios.

El objetivo es asistir a negocios, empresas y emprendedores en el desarrollo de sus instalaciones.

Comentarios

Ingresa tu comentario