Nueva subasta de inmuebles sin herederos en Buenos Aires desde: cómo participar y cuándo es

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará el 5 de noviembre desde las 10 horas, bajo modalidad online a través de la plataforma oficial de la entidad crediticia.

En total se ofrecen cinco propiedades, entre cocheras y departamentos de uno, dos y tres ambientes, distribuidos en los barrios de Belgrano, Recoleta, Balvanera, Flores y Palermo.

Los valores base van desde u$s8.000 para una cochera particular hasta u$s92.000 para un departamento de tres ambientes en Belgrano. Todas las operaciones se concretan en pesos, según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al día anterior del remate.

Los remates de herencias vacantes se realizan por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con precios de base competitivos y una amplia variedad de propiedades que pueden incluir lotes, departamentos, PH, casas, oficinas, locales o cocheras.

El paso a paso es digital

El Banco Ciudad se encarga de la tasación, exhibición y venta mediante un sistema 100% digital, que permite participar desde cualquier punto del país. Estas subastas suelen despertar alto interés, tanto entre quienes buscan vivienda propia como entre quienes apuntan a inversión o desarrollo. Los fondos recaudados se destinan, por ley, al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

El catálogo completo de la próxima subasta ya está disponible en subastas.bancociudad.com.ar. Los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio y efectuar un depósito en garantía equivalente a un porcentaje del valor base del inmueble elegido. El monto se devuelve si la oferta no resulta ganadora o si el participante no realiza ninguna oferta.

El adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.

Detalle de propiedades en subasta

1-La Pampa 2193 – Belgrano. Departamento de 3 ambientes. Superficie: 62,37 m2. Base: u$s92.440. Depósito en garantía: u$s2.773. Hora de remate: 10:00.

2-Gallo 1636 – Recoleta. Cochera en segundo subsuelo. Superficie: 10,26 m2. Base: u$s8.109. Depósito en garantía: u$s243. Hora de remate: 10:45.



3-Larrea 738 – Balvanera. Departamento de 2 ambientes. Superficie: 22,16 m2. Base: u$s18.303. Depósito en garantía: u$s549. Hora de remate: 11:30.

4-José Bonifacio 2932 – Flores. Departamento de 2 ambientes. Superficie: 25,09 m2. Base: u$s48.842. Depósito en garantía: u$s1.465. Hora de remate: 12:15.

5-Gascón 1771 – Palermo. Departamento de 1 ambiente. Superficie: 31,32 m2. Base: u$s41.510. Depósito en garantía: u$s1.245. Hora de remate: 13:00.



Más de un centenar de remates

En los últimos años, el Banco Ciudad consolidó esta modalidad de subastas digitales, que permite a los interesados participar de manera remota, sin necesidad de concurrir presencialmente.

Desde 2019 se realizaron más de un centenar de remates bajo este formato, con una participación creciente de oferentes del interior del país y de residentes argentinos en el exterior. La digitalización amplió el acceso y la transparencia de estos procesos, facilitando el control público y la trazabilidad de cada operación.