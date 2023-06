Macri vs Larreta: una pelea que dinamita JXC

El expresidente Mauricio Macri salió este martes a jugar fuerte en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en medio de la crisis interna por la posible incorporación del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, al sostener que ampliar el espacio en este momento “pone en crisis” a la coalición opositora.

Macri está de visita en la provincia de Córdoba, donde tiene prevista una charla en la Bolsa de Comercio local, acompañado por el candidato a gobernador de JxC en la provincia, Luis Juez, quien también se opone a la incorporación de Schiaretti.

Así, la idea de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, precandidatos presidenciales del PRO, de propiciar el ingreso de Schiaretti a JxC a menos de 20 días de que los cordobeses elijan gobernador sigue generando una fuerte polémica en la principal coalición opositora.

Al opinar sobre el tema, Macri dijo que estas posibles incorporaciones ponen “en crisis todo el sistema de la coalición” opositora, y afirmó que si un dirigente “está tranquilo y seguro por el camino” que transita no propone “cambiar las reglas”.

“No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder”, señaló Macri al criticar a Larreta en declaraciones formuladas a Radio Mitre de Córdoba.

El exmandatario sugirió que la decisión de Larreta de “ampliar el espacio” podría estar relacionada con las malas proyecciones que obtiene en las encuestas como precandidato del PRO, de cara a la interna de JxC que disputará con Patricia Bullrich en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

“No se propone un cambio de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va”, graficó Macri.

El ex jefe de Estado agregó en esa línea que “los que proponen esto (la incorporación de Schiaretti a JxC) no conocen a los cordobeses”.

“No nos conocen, porque me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada”, dijo y apuntó que la idea de Larreta es una “falta de respeto” al electorado de la provincia mediterránea.

La iniciativa de Larreta y del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, de sumar al mandatario cordobés generó fuerte rechazo en el sector de JxC referenciado con Bullrich y también una dura crítica por parte de Juez, quien este lunes se hizo presente -pese a no estar invitado- en la reunión de la Mesa Nacional de JxC para hacer públicas sus discrepancias.

“Hay que animarse a romper el status quo. Todo esto que se habla suena a un amontonamiento que desperfila a JxC y a la vocación de renovación que tenemos que mantener. Este es un conflicto que se resuelve con una reunión entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich). Sobre todo si quieren hacerse modificaciones a las reglas de juego que tenemos en JxC”, concluyó Macri.

Por su parte, Luis Juez, dijo que siente “bronca y fastidio” ante la posible incorporación de Schiaretti a JxC.

“Tengo una mezcla de desilusión, bronca y fastidio. Creen que desde el Puerto (por CABA) te van a decir lo que tenés que hacer. Nosotros queremos terminar con el peronismo en Córdoba, por eso me molesta cuando desde Buenos Aires, con una calculadora, nos dan indicaciones”, añadió Juez en declaraciones a Radio Continental.

“Tengo un puñado de convicciones que no voy a dejar. No voy a ir hasta Jujuy para decirle a Morales que tiene que sumar a Milagro Sala (la dirigente social detenida en esa provincia desde 2016). Hay que ser respetuoso de las jurisdicciones. No acepto este atropello”, apuntó el senador sobre Morales, quien también avala la llegada del mandatario cordobés a las filas de JxC.

También se sumó a la polémica el titular del PRO, Federico Angelini, quien consideró “incongruente” la incorporación de Schiaretti.

“En Córdoba, JxC afirma que Schiaretti es algo malo, pero más allá de los límites de la provincia pasaría a ser algo positivo para algunos sectores de nuestra coalición. Hay en eso una incongruencia muy grande”, señaló Angelini en declaraciones a Radio 10.

Angelini se pronunció en favor de “tener un debate y escuchar a todos los dirigentes de JxC, sobre todo a los cordobeses que son los más afectados por esta decisión”.

“Hay otras opciones, que por más que sean peligrosas para el país, se muestra más claro lo que van a hacer. Esto es lo que pide la sociedad. La incorporación de Schiaretti nubla esta claridad”, señaló el legislador, quien ejerce interinamente la titularidad del PRO en reemplazo de Bullrich, quien pidió licencia en el cargo para participar de la campaña electoral.

En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial del radicalismo, Gerardo Morales, quien sostiene la incorporación de Schiaretti, admitió que la iniciativa podría ser “repensada”.

“Queremos que Juez sea gobernador y vamos a analizar la situación tras haberlo escuchado a él”, reconoció esta mañana Morales, quien dio cuenta así de pormenores de las discusiones desarrolladas ayer durante la reunión de la Mesa Nacional de la principal coalición opositora.

“Hablamos los cuatro presidentes de los partidos (que forman JxC) y nos comprometimos a repensar esto, que podría afectar la elección de Córdoba”, completó el mandatario provincial y titular del radicalismo a nivel nacional.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en las que aludió al pedido realizado por Luis Juez y al cuestionamiento de parte del radicalismo cordobés a la posibilidad de que Schiaretti fuera sumado a JxC de cara a los comicios nacionales.

No obstante, Morales no disimuló sus diferencias con Juez al asegurar “no compartir” que la llegada de Schiaretti afecte la elección” de JxC en Córdoba”.

“Las elecciones provinciales no dependen de lo nacional, ya que, si no, tendría que haber perdido el Frente de Todos (FdT) en las provincias donde hubo elecciones y no fue así. Pero Luis Juez es nuestro candidato en Córdoba y no lo voy a descalificar; hablamos con él y ratificamos que el peronismo ha cumplido un ciclo en la provincia y queremos un cambio”, subrayó Morales.