López Murphy aún no baja candidatura a Jefe de Gobierno

El diputado nacional, Ricardo López Murphy, reconfirmó su precandidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para participar en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las Elecciones 2023.

“Vamos a convertir Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad. Nos vemos en las PASO”, escribió el legislador en sus redes sociales.

En las últimas horas, el economista tomó la decisión de presentarse directamente en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y no participar de la interna del partido Republicanos Unidos. En las mismas debía enfrentar al legislador porteño Roberto García Moritán, a quién acusó de tratar de generar “una degradación” del partido liberal.

Las elecciones internas del partido estaban previstas para el 4 de junio, pero la feroz disputa dentro de la coalición precipitó la renuncia de López Murphy a ser precandidato dentro del espacio.

“Ya dejé atrás el tema con García Moritán. Yo voy a ir a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y ahí va a haber con toda transparencia la posibilidad de hacer la elección”, manifestó el diputado nacional en diálogo con TN.

Y agregó sobre esto: “Hay un sistema institucional para todo eso, que tiene las máximas garantías, no se puede manipular una serie de cuestiones que yo ya las he dejado atrás. Vamos a las PASO y ahí veremos quién es quién”.

Asimismo, el ex ministro de Economía de la Nación volvió a mostrar sus diferencias con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. “La observación que yo hice, y que provocó la grosería que me dijo Milei, es una observación técnica. Yo creía que era una subestimación que tenía cierta reforma monetaria como la dolarización. Yo creo que es extremadamente costosa”, aclaró López Murphy.

Y agregó: “Yo no contesto los insultos, me parece que esas groserías no ayudan, no califican. La vida democrática necesita cierta capacidad de convivencia, cierta capacidad de empatía. No puede tratar a los demás de animales, porque discrepan con usted”.

“Yo tengo una vida dedicada a esto, he sacrificado buena parte de mi vida profesional para tratar de servir a mi Patria de la mejor manera. Y estoy convencido de la nobleza de mis propósitos. Así que con los insultos conmigo no va, si quiere debatir acá estoy o en donde quiera”, concluyó sobre el tema.

López Murphy sobre la dolarización

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño y economista, también se pronunció sobre una de las propuestas de Javier Milei para atacar la delicada situación económica de la Argentina: la dolarización.

“El dólar es una moneda muy inflacionaria. En los últimos 80 años ha habido 1700% de inflación, es un número extraordinario. Yo simplemente marqué el costo que eso genera (la dolarización) y por eso creo que no es la política más adecuada”, explicó Ricardo López Murphy.

Y agregó: “Los países de Latinoamérica se han estabilizado usando un Banco Central independiente, y poniendo bajo control el tesoro del sector público no financiero”.

Por último, hizo referencia a la importancia de poder achicar la deuda externa. “A nosotros la Deuda nos hace mal, nos descapitaliza, nos absorbe todo el ahorro… Necesitamos reducir esa deuda, hacer colapsar el riesgo país para que la inversión privada sea viable”, manifestó.