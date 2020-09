La Ciudad prevé reabrir espacios cerrados si sigue el descenso de casos

(CABA) La Ciudad destacó que ya pasó “el peor escenario para la pandemia” en el distrito porteño y adelantó que si se mantiene la baja cantidad de contagios avanzarán en la ampliación de aperturas de actividades en “lugares que no sean abiertos”. El ministro de salud porteño Fernán Quirós recordó que pese a que mejoró la situación sanitaria la gente no debe descuidarse y tiene que seguir cumpliendo con las normas de prevención de contagios de coronavirus.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Tren San Martín: habrá que reservar asiento para viajar por la tarde

Explicó en conferencia de prensa que lo peor hubiera sido que “el sistema de salud no hubiera podido atender a las personas enfermas” y aseguró que “eso ya no va a ocurrir en la Ciudad”. Dijo que en el distrito la ocupación de camas de terapia intensiva es del 54% en el sector público y del 70% en el ámbito privado. Aclaró en este último caso que el sector “está relativamente descomprimido”. Quirós sostuvo que en los últimos siete días fue de 900 el promedio de casos diarios y que “si los números se consolidan y siguen a la baja” se podrán habilitar actividades en lugares “que no sean abiertos”. Estas eventuales flexibilizaciones incluirán el cumplimiento de medidas como protocolos y condiciones de ventilación adecuada.

El funcionario destacó en relación a los casos que a partir de los primeros días de septiembre “la curva epidémica tuvo un descenso lento pero sistemático que llega veinte días y pico”. Señaló que de mantenerse esa tendencia podría haber una baja “definitiva” de contagios en la jurisdicción.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Arranca la campaña de vacunación para niños de 5, 6 y 11 años

Advirtió que entre ese descenso de casos “a valores razonables” y que llegue la “solución definitiva”, a la espera de la vacuna, van a pasar varios meses y consideró que “será necesario aprender a vivir y a retomar las actividades de manera segura para que no ocurra un rebrote o la reaparición de una curva alta”.

Comentarios

Ingresa tu comentario