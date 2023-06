La bienvenida a Espert

Representantes de distintos espacios de Juntos por el Cambio le dieron este viernes la bienvenida formal al espacio al diputado nacional José Luis Espert, quien ayer selló su ingreso a la coalición opositora, donde tiene previsto competir como candidato a Presidente en las elecciones primarias. La puesta de escena, una conferencia de prensa realizada en Recoleta, tuvo un dato sobresaliente y está relacionado con los nombres de los presentes en la foto, sino todo lo contrario: los ausentes.

Eduardo Machiavelli (alineado bajo el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta), Gerardo Morales (presidente de la Unión Cívica Radical), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se mostraron junto a Espert y saludaron públicamente la llegada del economista liberal al espacio. Faltó una silla. No hubo ningún representante de los “halcones”, la línea interna que se encolumna detrás de la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich. Lo lógico hubiera sido que estuviera allí Federico Angelini, presidente del PRO y negociador de la ex ministra de Seguridad, pero no fue.

La ausencia quizás se explica en la resistencia que mostró Bullrich hasta último momento para que se concretara el ingreso del legislador a la coalición, algo que se concretó recién en la noche del miércoles y fue comunicado durante la mañana del jueves para disipar la fricción interna generada en las últimas horas por la negociación -por ahora caída- con los peronistas de Juan Schiaretti.

En sus primeras declaraciones como hombre de Juntos por el Cambio, Espert habló de “un día histórico” en la confrontación contra el “populismo kirchnerista” y no perdió el tiempo: les pidió a sus socios de Juntos por el Cambio que haya mayor discusión sobre la necesidad de achicar el tamaño del Estado. También pidió coincidencias para avanzar con una reforma laboral, uno de los ejes de su propuesta electoral.

Mañana habrá otra foto de mayor volumen político, pero tampoco se la podrá ver a Bullrich o a sus representantes. Entre quienes posarán este sábado por la mañana con el diputado de Avanza Libertad figuran referentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, dirigentes de la UCR como Morales, Martín Lousteau y quizá Facundo Manes; la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el titular del partido, Ferraro, y Pichetto.

Además de la foto, los referentes opositores elaboran el borrador de un documento programático, que incluye 10 puntos consensuados, que le dará sustento a la ampliación del espacio para que la llegada de Espert no se limite a un mero acuerdo electoral. Los promotores del entendimiento aceleran la redacción del texto con la idea de que la semana próxima pueda presentarse en sociedad.

La incorporación de Espert cobró impulso en el Zoom del Consejo Directivo del PRO, que deliberó este martes, y terminó de sellarse en una charla telefónica que tuvieron en la tarde del miércoles el titular del PRO, Federico Angelini, enrolado en el bullrichismo, y el secretario de Proyección Federal del gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, operador larretista y secretario general del partido.

Con ese acuerdo definido, Espert se sacó una foto con Larreta este miércoles a las 18 y otra con Bullrich a las 19:30. El economista liberal publicará ambas imágenes este jueves en sus redes sociales para anunciar el entendimiento que le permitirá ingresar como otro miembro la coalición opositora.