IRSA abrió un edificio de oficinas tipo club con pádel, siestario y videojuegos

La respuesta parece estar en una

En ese contexto y con la idea de transformar el concepto que se tiene en torno a lo que significa ir a la oficina, el grupo IRSA, dueño de los principales shoppings del país, invirtió US$2,5 millones en un proyecto estilo “club empresarial”, con foco en el bienestar y entretenimiento.

Inspirado en edificios emblemáticos del mundo como el Googleplex en Estados Unidos; The Floor en Israel; El Cubo de Itaú en Brasil; y el Spacieux F5 en Francia, se encuentra en la intersección en “T” de dos importantes autopistas, como la General Paz y el Acceso Norte Panamericana, un punto estratégico que permite captar público tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia.

Ubicado en el ex edificio Philips, dentro del Polo DOT, Workplace by IRSA combina coworking con amenities que rompen con el paradigma de una oficina tradicional: desde un siestario con camas para descansar, pasando por un espacio con sillones masajeadores, hasta cuatro canchas de pádel vidriadas en altura, visibles desde la Panamericana.

La empresa presidida por Eduardo Elsztain se hizo del edificio en 2017 y, tras una renovación, en 2023 abrió un espacio de trabajo flexible con foco en el bienestar. Son 10 mil m² en total, con 8000 m² construidos, que permiten alojar hasta 900 personas distribuidas en tres pisos de oficinas, enfocado principalmente en empresas de tecnología y startups.

“Lo que ofrecemos es un modelo pensado para que venir a la oficina sea una elección y no una obligación”, dicen desde la compañía. El complejo, que arrancó con tres empresas, hoy cuenta con 50 compañías instaladas, entre ellas Rappi, Pomelo, Ripio, Henry, Casheo y Crafters, con una ocupación del 95% del total. El público predominante tiene entre 21 y 35 años, y en total ya hay 2000 trabajadores dados de alta.

La nueva forma de atraer talentos: del siestario al pádel en altura

Los amenities comienzan a ser el valor principal de las empresas a la hora de atraer a los empleados. Hoy, ese espacio se presenta como el “AAA plus de las oficinas”, tal como lo definió Ben Elsztain, director creativo de Workplace by IRSA.

“Esta nueva generación no elige el lujo y detalles perfectos, pero sí amenities y lo que sucede en el edificio, poder hacer un asado, divertirse, es algo que valoran más. Somos un hotel 5 estrellas que no se duerme. Parte de la comunicación es que somos el primer club corporativo de emprendedores 5 estrellas, donde sucede mucho más que solo trabajar”, agregó.

El diseño copia la estructura de un shopping, con oficinas privadas ubicadas como “locales” y espacios abiertos como “góndolas”.

Los valores promedio de alquiler de las oficinas abiertas rondan los US$300 mensuales, con contratos mínimos de 6 meses. En la actualidad, queda espacio libre para alquilar dos oficinas privadas y algunos espacios abiertos. “Aprovechamos el cm² no el m²”, es una de las frases que resumen la filosofía.

“Lo que buscamos es ser partners estratégicos de las empresas, brindando espacios que potencien el networking y la sinergia entre miembros de este club 5 estrellas”, expresó Rocío Belén Perez Berzoni, líder de comercialización de Workplace.

Todo comienza en la planta baja, porque uno de los ejes principales, que destacaron desde la empresa, es que las nuevas generaciones ya no quieren esperar un ascensor o una oficina en altura, prefieren tener todo al alcance desde que atraviesan la puerta de entrada.

De esta forma, en la planta baja crearon un auditorio —con capacidad para 120 personas—, van a armar un pequeño gimnasio y una cancha de fútbol tenis. Pero el edificio también albergará la sede del IAE, que ocupará 1500 m² con cursos y posgrados en educación ejecutiva.

Mientras que el espacio de las oficinas se ubica en tres de los cuatro pisos que tiene el edificio. En el primero, el foco está puesto en el esparcimiento y el encuentro informal; además de oficinas privadas y espacios abiertos, hay una terraza con parrillas, reposeras, minigolf, quincho techado y hasta cabina de DJ para after office. También una sala de juegos con ping pong, metegol y mesa de pool, entre otros, y un espacio de relax con sillones masajeadores.

Al subir al segundo piso, además de oficinas, se concentran algunas de las novedades más disruptivas: el siestario, una sala de brainstorming con inteligencia artificial, una sala de videojuegos tipo Neverland con consolas retro y PlayStation 5, y espacios de relax. Un dato que rompe con el trabajo es que también allí se filmaron escenas de la cuarta temporada de la serie “El Encargado”, protagonizada por Guillermo Francella.

En el tercer piso se destacan los espacios exclusivos: Rappi ocupa 800 m² diseñados a medida, mientras que la empresa Bidcom tiene un semipiso de 1000 m². Pero también funciona una sala de grabación de podcast y streaming.

En el último piso está la joya del proyecto: cuatro canchas de pádel vidriadas en altura, que estarán inauguradas el próximo jueves, y un rooftop con vista panorámica a todo el barrio de Saavedra, una zona en pleno crecimiento.

Además, se organizan charlas de tarot, de inteligencia artificial y after office para fomentar el networking, que ya genera acuerdos: la compañía Octopus, por ejemplo, ya concretó tres negocios con empresas vecinas dentro del edificio.

“Pensamos en un concepto de comunidad que inspira, en un estándar nuevo para las empresas que quieren ir un poco más allá. Desarrollamos una nueva cultura donde el trabajo se encuentra con el disfrute”, resumió Perez Berzoni.

El concepto de club 5 estrellas de la compañía planea desarrollar a futuro este modelo en torno a los principales centros comerciales del grupo, para acercar esta propuesta a nuevos espacios urbanos.