Iara Surt quiere ganar la Comuna 7 con Martín Lousteau

Iara Surt es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y eligió especializarse en derecho administrativo, lo cual se basa en el derecho público, en la Administración Pública y su vínculo con los particulares.

Además de lo académico, hace más de diez años que decidió involucrarse en política y militancia barrial. Por amigos, familiares y demás, comenzó a militar en la Comuna 7 junto a la legisladora MC, Raquel Herrero, quien preside actualmente la UCR de la Comuna 7. Tiene 26 años y hace ya muchos años que se mudó al barrio de Flores donde vive con su pareja Lisandro y León, su perro.

-¿Qué te decidió para ir a buscar la presidencia de la comuna?

-Creo firmemente que la mejor forma de identificar y resolver problemas es mediante la cercanía, y el principal objetivo de la Comuna es abordar aquellas funciones y políticas públicas descentralizadas del Gobierno de la Ciudad, las cuales son estipuladas en la Ley Orgánica de Comunas. Desde la militancia se puede trabajar en pos del bien común y en las necesidades de la Comuna. Pero también creo que hay que involucrarse. Durante mucho tiempo vengo caminando los barrios de Flores y Parque Chacabuco, dialogando con los vecinos, con los comerciantes y creí que era el momento de dar ese paso. Es un gran lugar para poder gestionar y mejorar la vida de todos los vecinos de la comuna, y ese es mi principal objetivo.

Advertisement

-¿Cuáles son los puntos a favor y a cambiar en el territorio?

-Tenemos una gran comuna, muy amplia y con diversa población. Hay dos zonas en el barrio de Parque Chacabuco (Norte – Sur) y tres en el barrio de Flores (Norte – Centro – Sur), con características, realidades y problemáticas disímiles. Nuestra comuna posee plazas principales y un parque que si bien se encuentra en buen estado, se pueden mejorar, siendo los espacios verdes tan importantes a nivel cultural, de ocio y ecológico para los vecinos. Posee grandes centros comerciales como son los corredores de Av Rivadavia, Av. Avellaneda, Av. Gaona, Nazca y Av. Asamblea. También está compuesta por barrios muy ricos a nivel cultural, y con una ubicación geográfica clave para potenciar. Respecto al transporte se han realizado muchas mejoras desde el Gobierno de la Ciudad volviéndola una Comuna con mucha accesibilidad pero queda pendiente aún la resolución de la gran problemática que los vecinos padecemos y es el tráfico, sobre todo en el barrio de Flores.

Otra cuestión es mejorar la seguridad. Actualmente hay gran inversión en cámaras y fuerzas de seguridad pero no alcanzan, hay zonas que se encuentran totalmente desprotegidas por lo que se volvieron muy inseguras para vecinos, estudiantes, comerciantes y cualquier ciudadano que transite. Agregando también la mejora en luminaria que hay que realizar en ambos barrios, por ejemplo sobre la Av. Asamblea. Debemos también hacer una comuna más inclusiva para las personas con movilidad reducida y para nuestros adultos mayores, reparando veredas que se encuentran en mal estado y generan accidentes, construyendo rampas con diseño y dimensiones eficaces y reparando aquellas que están rotas. Además, la ley 4351 de la Ciudad de Buenos Aires exige la creación de un Centro de atención veterinaria comunal para atención veterinaria gratuita a nuestras mascotas, como así también a animales callejeros. Es otra de las deudas que tenemos con la Comuna.

-¿Cuál es la diferencia entre votar a Martin Lousteau y Jorge Macri?

-La prioridad de Martin es desde hace años la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2013 creó una fuerza política en la ciudad, en el 2015 compitió y perdió por muy poco. Desde la oposición presentó propuestas y de las 32 que hizo, 28 se llevaron adelante. No por perder se fue a otro distrito, no persigue lugares de poder, sino que busca llevar adelante ideas siendo ganador como también cuando le tocó ser perdedor. Martín nació, vivió y trabajó siempre en esta ciudad. Hace años que trabaja pensando en seguir mejorando cada rincón de la Ciudad de Buenos Aires.

Advertisement

-¿Cuáles son tus proyectos en el caso de ser presidenta de la comuna?

– Cercanía constante con los vecinos, es la única manera de gestionar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas que mejoren la comuna. No me gusta el trabajo atrás de un escritorio, trabajar con y para el vecino es mi lema.

– Mejor calidad de resolución y seguimiento de reclamos de competencia comunal.

– Mejorar y/o colocar luminaria en aquellas zonas que se encuentran escasas o faltantes de ella.

-Trabajar en mejorar la seguridad en articulación con las Comisarías de la Comuna y generando un mapa del delito distinto al actual, con aquellas denuncias que los vecinos no suelen denunciar (por ejemplo robo de mochila, celular, zapatillas) que sea fácil de realizar y de forma online, para que de tal forma podamos reforzar con policías, videovigilancia, patrulleros, entre otras.

– Mayor capacitación en materia de género y violencia de género.

– Trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad para implementar un botón de emergencia para adultos mayores que lo requieran.

– Puesta en valor de los centros comerciales.

– Ampliar espacios verdes, para la utilización de todos los vecinos.

– Ocuparnos de impulsar teniendo un buen nexo con el ejecutivo la solución del tránsito que diariamente se genera en el barrio de Flores, con la construcción de trincheras para que los trenes circulen a bajo nivel eliminando barreras, generando más espacios verdes y negocios gastronómicos.

– Crear un Centro de atención veterinaria comunal, como establece la Ley 4.351 de la Ciudad de Buenos Aires, con atención gratuita y prioridad para los vecinos de la comuna, vacunación antirrábica, guardia veterinaria, atención ambulatoria de animales domésticos y domésticos callejeros, realización de tratamientos antisárnicos, esterilización, desparasitación y otros servicios.

– Campañas de esterilización para animales domésticos callejeros, con identificación de los mismos.

-¿Y qué comisión elegirías en el caso de integrar la misma?

-Sostengo que todas las comisiones son transversales entre sí y cada una de ellas tiene un papel más que importante para la elaboración y ejecución de acciones, pero la que más me atrae es la comisión de Participación Ciudadana, ya que mi principal convicción se basa en que casi nada puede lograrse si no se trabaja con cercanía, transparencia e inclusión de los vecinos, mediante encuentros, conversatorios, reuniones, en esto se basa mi principal objetivo a desenvolver en la comuna.

– ¿Estás de acuerdo con el Metrobus de Alberdi?

-Estoy de acuerdo con que los grandes proyectos que se planifican para los barrios y que sean planteados en reuniones con vecinos, comerciantes, representantes de organizaciones barriales, y se tenga en cuenta su opinión para su implementación, por lo que no me parece correcto que los vecinos hayan tenido que llegar a la presentación de un amparo vecinal para que los tengan en cuenta. No es ese el camino. Ahora bien, es una realidad que la implementación del metrobús representa un corredor exclusivo para líneas de colectivo, mejorando la operación y la situación de espera, accesibilidad, tiempos de viaje de miles de usuarios y vecinos. Si bien está estipulado en la ley 1777 las competencias exclusivas y concurrentes de la Junta Comunal, trabajaremos con el gobierno central cada una de las alternativas que sean importantes para mejorar la Comuna.

Advertisement

-¿Con cuál proyecto estás de acuerdo para solucionar el tema de los pasos a nivel?

-Como vecina estoy más que de acuerdo que la congestión es uno de los principales problemas del barrio de Flores respecto al transporte, y uno de los causales de que eso suceda son los pasos a nivel en el Ferroviario del tren Sarmiento. El mejor proyecto para esta temática es el que lleva adelante Martin Lousteau junto a los equipos de la fundación Argentina Porvenir, que consiste en construir una trinchera para que circulen los trenes bajo nivel, al igual que sucede hoy en día entre Once y Caballito. Esta propuesta mantiene varios beneficios: evita la “montaña rusa” que significa cruzar la Av Gral Paz y la Au. Perito Moreno por arriba o abajo, mantiene un presupuesto similar al del viaducto y además permite la posterior construcción de una “losa verde” para generar espacios verdes de recreación. Es un gran proyecto y sobre todo es viable, no una simple promesa de campaña.

-¿Qué ideas aplicarías en el Barrio Ricciardelli?

-Personalmente creo que es un barrio con falta de espacios verdes, por lo que es muy importante que los vecinos y vecinas cuenten con ellos para generar espacios de recreación, esparcimiento, culturales y con actividades educativas. Además de que los mismos cuenten con espacios de juegos para niños y niñas, es una gran mejora a realizar desde la comuna para los vecinos.

-¿Qué opinión tienes sobre los talleres textiles en la comuna?

-Estoy a favor de talleres que se ajusten a la normativa, con condiciones dignas de trabajo, cuidado del medioambiente, jornadas acordes a las normas laborales, correcta habilitación, y salarios justos. Ahora bien, respecto a los talleres clandestinos donde se registra una gran taza de trabajo precarizado, reclutamiento de personas con fines de explotación, condiciones de hacinamiento, falta de registración, salarios hiper bajos comparados con las extensas jornadas, entre otras irregularidades, opino que debe elaborarse un plan estratégico e integral para darle una solución a tan gran problemática.

Advertisement

– Para finalizar, ¿qué representa este nuevo desafío para vos?

-Desde muy chica acompañaba a mi mamá quien es amiga de Patricia Caseres, a las actividades que realizaban junto a Raquel Herrero, Veronica Candolfi y todo el equipo, para los vecinos del barrio. Siempre quería participar y poder ser parte de ese gran trabajo que llevaban a cabo en la comuna, por eso mientras terminaba con mis estudios secundarios me uní e involucré en este gran grupo político con el que llevamos años y años de trabajo social y vecinal, asistiendo a adultos mayores, festejando con niños, niñas y adolescentes el Día de la Niñez, Navidad, y otras festividades, asistiendo a vecinos que lo necesitaran cuando nos encontrábamos en cuarentena por la pandemia, colaborando con alimentos a aquellos vecinos que así lo requirieron, entre otras cosas.

Hoy, creo que estoy dando un paso más, aportando mi granito de arena para mejorar y transformar todas aquellas cosas que no me gustan. Amo mi comuna, mi ciudad, mi país y quiero que su realidad económica, social y política cambie. Quiero ser una pequeña parte del gran cambio que necesitamos los argentinos, para lograr, de una vez por todas, construir el país que tanto soñamos.