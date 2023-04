El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, pidió licencia por un mes a su cargo para asumir como presidente del Club Atlético Independiente de forma interina tras la renuncia de Fabián Doman a la institución de Avellaneda, y lo reemplazará Diego Kravetz, actual jefe de Gabinete y secretario de Seguridad del municipio.

La decisión será comunicada a la ciudadanía en la tarde del miércoles mediante un video que se difundirá por sus redes sociales.

De esta manera, el hombre del PRO se hará cargo de la responsabilidad que el estatuto del club le asigna al vicepresidente en caso de renuncia de la autoridad principal, que hasta ayer era Doman. “Por el amor por al rojo. Así lo voy a seguir haciendo desde el lugar que ustedes me dieron hace seis meses como vicepresidente primero. Esa es la responsabilidad que asumí y la voy a cumplir dejando lo mejor de mi”, indicó anoche el intendente de Lanús desde su cuenta personal de Twitter.

Aunque Grindetti advirtió que ser presidente del club “requiere de disposición absoluta” y que por su responsabilidad como intendente no lo podía “afrontar de manera permanente”, se supone que se tomará al menos 30 días para tratar de encauzar la situación institucional y convocar a la Asamble de representanes que deberá elegir a un nuevo presidente. En total tiene 90 días de plazo para hacerlo. Doman, quien asumió como presidente de Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció ayer a su cargo profundizando la crisis deportiva, económica y dirigencial del club en los días previos al clásico contra Racing del próximo domingo.

