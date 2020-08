Fernán Quirós: «Seguiremos desandando actividades en forma prudente»

(CABA) El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó este viernes que el comportamiento de la curva epidemiológica de casos de coronavirus de la Ciudad de Buenos Aires “es lento”, por lo que dijo que seguramente “el descenso también sea lento”, y anticipó la intención de seguir avanzando en el proceso gradual de reaperturas en el distrito.

En este sentido, adelantó que la Ciudad buscará seguir trabajando en un desandado “paulatino y prudente” de las restricciones, orientando todo el comportamiento ciudadano en el espacio público, y que así lo planteará este viernes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la reunión en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

El funcionario explicó que “llegaremos a un nivel de casos que sean bien administrables, de bajo riesgo, y estaremos en ese escenario hasta que llegue la vacuna”, aunque aclaró que “no lo podemos confirmar, porque no depende solo de la biología de la enfermedad, sino además del comportamiento social y humano”.

En ese sentido, se refirió a la posibilidad de reglamentar el take away plus en la Ciudad, tal como lo hicieron municipios como San Isidro y Tigre. «Hay un conjunto de actividades ciudadanas que ya están ocurriendo en el espacio público y creemos que es importante definir normativas claras sobre cómo se tiene que hacer cada cosa en el cuidado individual y colectivo», explicó Quirós. El ministro marcó que «hoy ya existe la posibilidad de comprar una bebida o comida en un negocio y algunos se quedan en la puerta consumiendo». «Creemos que sería conveniente poner reglas claras en ese punto, fue una de las cuestiones que dialogamos y veremos qué deciden el presidente, el gobernador y el jefe de Gobierno al respecto», informó.

