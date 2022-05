En el día de la Milanesa una fabrica realizará la milanesa mas grande del mundo

El 3 de mayo es una fecha gastronómica clave para los argentinos porque se celebra el “Día de la Milanesa”, impulsada hace años en redes por un grupo de fanáticos de este plato tradicional de la mesa de cada día. Y para este 2022 se festejará con un desafío histórico: cocinar “la milanesa más grande del mundo”, con dimensiones de 3 metros de ancho por 4 metros de largo.

Esta audaz iniciativa será llevada a cabo por la empresa Alimentos Holis, líder nacional en fabricación de milanesas, que lanzará su marca propia “HOLIS” de este plato predilecto de los argentinos y que ya está disponible en los supermercados en el sector de alimentos congelados. Con una inversión que alcanza los 50 millones de pesos, la fábrica de milanesas más grande del país ubicada en la ciudad de Luján se lanza a elaborar esta marca propia con una producción de 200 toneladas de milanesas por mes que prometen “igualar lo casero llevado a lo industrial”, asegura el Gerente General de Alimentos Holis, Cristian Ibarlucía.

“Bajo un equipo disciplinario de expertos, obtuvimos un producto con un delicioso sabor homogéneo y pudimos crear la milanesa ideal para la mesa de todos los argentinos. Es una formula perfecta que integra ese sabor casero, realizada con carne de músculo natural y con un rebozado crocante, y que además tiene precios super competitivos, por lo menos debajo del 10% al 30% frente a milanesas de carnicerías o de realización casera”, destaca Ibarlucía, quien profundiza además en la seguridad alimentaria en todo el proceso de producción de Alimentos Holis: «Para garantizar un producto con altos estándares, nosotros hoy contamos en nuestra fábrica con un departamento de SENASA, que es la entidad a nivel nacional que vela por la inocuidad y calidad de nuestros alimentos».

Para este gran lanzamiento, la firma convocará el próximo martes 3 de mayo frente a la Basílica de Luján a unas 1.500 personas que serán testigos de la elaboración de una milanesa monumental de entre 800 y 1.000 kilogramos (kg). Los números de los ingredientes son tan sorprendentes como el plato a elaborar: 580 kg de carne de nalga, 420 kg pan rallado, 50 kg de muzzarella, 50 kg de jamón y 100 litros de salsa de tomate. Esa cantidad de escala industrial se depositará en 2.000 litros de aceite que harán ebullición a una temperatura de 140 grados para fritar este plato único entre 15 y 20 minutos. ¿El resultado? Una exquisita milanesa napolitana que será degustada por todos los presentes.

La pregunta es: ¿qué recipiente podrá albergar semejante «monstruo» culinario? La mega sartén que lo contendrá fue especialmente diseñada para la ocasión y tendrá las inéditas medidas de 4,5 metros de largo por 3,2 metros de ancho y con unos 50 centímetros de alzada. El evento se realizará al mediodía y estará conducido por Mariano Peluffo y contará con la presencia del carismático chef Luciano Lopez Fuente, a cargo de dirigir la cocción del producto, junto al equipo de 20 cocineros de Holis. Posteriormente, un escribano será el encargado de certificar las dimensiones y el peso del producto y tendrá como broche de oro la entrega de una plaqueta, por parte de Leonardo Boto (intendente de la ciudad de Luján) a las autoridades de Holis con motivo de haber elaborado “la milanesa más grande del mundo”.

Según un estudio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), milanesas, bifes, asado y estofados, en ese orden de importancia, son las comidas con carne vacuna que más se comen en el hogar argentino.

Alimentos Holis, que cuenta en planta con 110 empleados, elabora el 1% del consumo nacional de milanesas de carne con 300 toneladas por mes (100 para marcas blancas y 200 para la marca HOLIS exclusivamente), dentro de un mercado que mueve 400 millones de kilos de milanesas al año para un país, como Argentina, que tiene un consumo de carne per capita de 11,4 kilogramos al año. (Consumo de carne per capita durante el primer trimestre 2022: 45,2 kilos. Fuente: IPCVA)

Actualmente, no existen marcas que ofrezcan milanesas de carne congeladas para consumirlas cuando uno quiera. Alimentos Holis tienen un expertise de más de nueve años produciendo fasón (milanesa ya provista con las materias primas), y milanesas de marcas blancas para supermercados como La Anónima, Carrefour y Vital, y para bares, confiterías y restaurantes que integran el mercado gastronómico de Gran Buenos Aires. El know how combinado con el empuje de seguir invirtiendo en el país, fueron el motor para trabajar desde el 2021 para el desarrollo de la marca propia HOLIS y seguir creciendo en este mercado tan sabroso. Hoy, con este lanzamiento, la línea de productos Holis incluye milanesas de carne, milanesas de pollo, milanesas de cerdo y milanesas de peceto, ya pueden conseguirse en los supermercados Carrefour, Walmart, Día, Vital, Makro y Libertad dentro del segmento de alimentos congelados. Los milanesas Holis vienen en presentación de 500 gramos con 5 unidades por paquete.

