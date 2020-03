El Hospital Posadas comenzó a probar una droga para tratar el coronavirus

(PBA) El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que en el Hospital Posadas se comenzó a probar en tres pacientes una droga para tratar el coronavirus. «Es un sanador contra la malaria y el lupus, que se dice que tendría un efecto positivo«, señaló, en diálogo con TN, el funcionario al referirse a la hidroxicloroquina, un derivado del antipalúdico cloroquina.

«No puedo hacer juicio de valor. No podemos dejar de probar nada», sostuvo González García sobre la antigua droga que se está probando en tres pacientes en el Hospital Posadas. Además, aclaró que por el momento no se pueden sacar conclusiones al respecto, teniendo en cuenta «un denominador tan chiquito».

La iniciativa del Hospital Posadas se da en el contexto del megaensayo clínico Solidarity, lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del que va a participar la Argentina. En él se pondrán a prueba cuatro tratamientos: remdenavir, un antiviral diseñado contra el Ébola; cloroquina e hidroxicloroquina, dos antipalúdicos que también se usan para la artritis reumatoidea; ritonavir/lopinavir, una asociación para el VIH; y ritonavir/lopinavir más interferón-beta, un regulador de la respuesta inflamatoria.

«Somos unos de los diez países elegidos para un ensayo clínico universal, elegidos por la OMS, que entra Noruega, Canadá, Francia, Tailandia y nosotros, entre otros. Somos diez países que vamos a probar alternativas de terapias de tratamiento», dijo Ginés González García.

«Un ensayo clínico es cuando uno prueba alternativas terapéuticas, con grupos de población y ve cuál tiene mejor efecto», explicó el ministro de Salud .

Agregó: «La ventaja nuestra es no haber sido electos solo por razones que tienen que ver con la calidad del país, sino que vamos a estar en la primera línea de saber la conclusión de cuál es la mejor terapéutica. Va a demorar un poco, no mucho».

Por la noche, en una entrevista televisiva, el presidente Alberto Fernández celebró que la Organización Mundial de la Salud haya seleccionado a la Argentina como uno de los diez países del mundo que harán ensayos clínicos para la posible cura del coronavirus, y destacó el camino elegido de «escuchar a los científicos y médicos» para establecer las medidas necesarias «desde el inicio».

El tratamiento francés

En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, la droga que ya se está probando en el Hospital Posadas, es el tratamiento sugerido por el polémico médico francés Didier Raoult. El Director del Instituto y Hospital Universitario de enfermedades infecciosas de Marsella y reputado experto en la materia, defiende a capa y a espada la cloroquina como tratamiento a pesar que ningún país todavía lo utiliza de manera oficial y a que su efectividad no pudo ser comprobada.

De todas formas, Francia, donde ayer murieron 1696 personas afectadas por el coronavirus, autorizó el uso de la cloroquina para infectados con el Covid-19, tal como lo propuso el infectólogo Raoult. De esta forma, el tratamiento recomendado por el polémico director del Instituto Universitario Mediterranée Infection se comenzará a aplicar a parte de los 29.155 contagiados que se registraron hoy en Francia. NR

