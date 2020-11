El futbolista Daniel Osvaldo presentó a su nueva novia

Se acabó la cuaretena para Daniel Osvaldo. Hace un tiempo, motivada por el encierro y esta decisión de Morrison, Barón apostó a una reconciliación con Osvaldo y en mayo se mudó a su casa. Diariamente ella publicaba fotos y se mostraba feliz con esta nueva oportunidad en el amor. Lo cierto es que la convivencia duró poco: alrededor de dos meses. Sin contar los motivos en sus redes ni ante la prensa, la cantante abandonó la casa del delantero y, poco después, fue retratada caminando junto al actor Tucu López, con quien comenzó una relación.

De Osvaldo poco se sabe. No suele utilizar sus redes sociales para comunicar cuestiones vinculadas al corazón. Tan solo se limitó a reproducir una frase del escritor Charles Bukowski: “Para escribir de amor, tienes que estar enamorado o con el corazón roto… No sé cuál de las dos es peor”.

En el último mes, comenzaron a circular rumores que indican que el delantero habría encontrado nuevamente el amor. La encargada de dar la primicia fue Andrea Taboada, quien en el programa Los Ángeles de la Mañana reveló que la pareja de Osvaldo se llama Constanza de Palma, tiene 24 años, es de Pilar, y fue ella quien dio el primer paso en la relación al contactarlo por las redes sociales.

Ahora sí, están dadas las condiciones para decir que Osvaldo y De Palma están en pareja. Todo sucedió este fin de semana, cuando el futbolista publicó una foto en su cuenta en Instagram donde se puede ver su mano tomando a la de su pareja. Además, reprodujo una imagen que había posteado la joven, en donde ella muestra la mitad de su rostro acompañada por él, acostados, juntos. El emoji de una cara con corazoncitos despeja todo tipo de dudas. Las palabras estarían de más.

En cuanto a Barón, ella continúa completamente alejada de las redes sociales, algo muy llamativo para alguien tan cercana a sus seguidores virtuales. Recientemente posteó un video en las historias de su cuenta en Instagram, en el que aparecía exhibiendo sus abdominales mientras llevaba su barbijo. Sin embargo, al poco tiempo se arrepintió y borró la publicación.

Quien rompió el silencio sobre su nueva relación es el Tucu López. Recientemente declaró al programa Implacables, por El Nueve: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”.

Respecto a cómo cambió su vida, con una mayor exposición pública tras la confirmación del romance, el Tucu López expresó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

