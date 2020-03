El enojo de Santilli por la cantidad de autos en los accesos a la Ciudad: “Así no va”

(CABA) El «éxito» que resaltaban el martes respecto a los primeros días del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para frenar el avance de la pandemia del coronavirus se convirtió en desazón y enojo. Es que este miércoles, los accesos habilitados que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia se vieron colapsados por la cantidad de vehículos que intentaban ingresar a la Capital.

“Si me preguntabas ayer, te decía que estaba satisfecho con el comportamiento de la gente, pero hoy te digo que así no va. Es como si hubiéramos perdido consciencia de lo que estamos haciendo. Lo que veo a esta hora de la mañana es mucho más tránsito y me parece demasiado», afirmó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Es que las imágenes que mostraban los 13 pasos habilitados para todo tipo de vehículos era de una gran congestión, con lugares caóticos como la Panamericana y los puentes Pueyrredón, de la Noria y Alsina.

«Yo siento que lo de esta mañana no es un síntoma positivo. Lo que estoy viendo es Puente La Noria, Puente Alsina y Panamericana con alto tránsito. Ayer el anillo digital mostró un 91% menos de operación, lo que significa que se está cumpliendo con el aislamiento. Los trenes 97% menos, el subte 99% menos de usuarios. Ahora, cuando me pongo a mirar lo que está pasando ves alto tránsito en General Paz, Puente La Noria, Puente Alsina, Puente Pueyrredón. No va en línea con lo que necesitamos», agregó Santilli en declaraciones a radio Mitre.

El martes, la Ciudad decidió cerrar la mayoría de los pasos vehiculares que la conectan con el conurbano bonaerense. Solo quedaron habilitados 13 accesos para cualquier vehículos y otros 16 exclusivos para transporte público.

«El que lo agarró la cuarentena en otro lugar tiene que quedarse en ese lugar. Ayer a la tarde empezamos a tomar medidas. La ciudad tiene 111 ingresos. Tenemos que destinar personal policial, de tránsito. Bajo puentes sobre todo al costado de la general Paz. Cerrar eso para dejar abiertos los grandes accesos a la ciudad. Cerrar eso para concentrarnos en un trabajo más prolijo para cuidar también policías. Hoy ves la General Paz y no es auspicioso», insistió Santilli. NR

