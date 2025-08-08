Información General
Clausuran y tapian el Hotel Gemini en Balvanera
El Ministerio de Seguridad cerró y tapió el hotel “Gemini” un establecimiento que había sido clausurado varias veces por causas de usurpación y narcomenudeo.
Se trata de un edificio ubicado en Alsina al 3000 que era foco de quejas de los vecinos por venta de droga y por ser un lugar de refugio de delincuentes.
Durante un operativo de saturación realizado anoche por la Policía de la Ciudad también se lablaron actas contravencionales y, junto a personal de Espacio Público, liberó las veredas de ranchadas en el barrio de Balvanera.
Tres de las actas fueron realizadas por tenencia de armas blancas, en infracción al artículo 103 del Código Contravencional de la Ciudad, en tanto las otras cinco fueron labradas por tenencia de estupefacientes para consumo personal.
Además de las personas infraccionadas, otras 49 fueron identificadas durante los controles.
A su vez, personal de Espacio Público desarmó ranchadas y limpió veredas y calzadas.
El GCBA confirma que construirá un nuevo Puente Ciudad de la Paz
Desalojaron un predio ferroviario usado por cartoneros en Villa del Parque
La Legislatura declaró de Interés al libro “Industria Naval Argentina 100 años”
Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo para que LLA y el PRO compitan juntos en CABA
Clausuran y tapian el Hotel Gemini en Balvanera
Clausuran y tapian el Hotel Gemini en Balvanera
La Legislatura declaró de Interés al libro “Industria Naval Argentina 100 años”
Karina Milei y Mauricio Macri cerraron el acuerdo para que LLA y el PRO compitan juntos en CABA
Desalojaron un predio ferroviario usado por cartoneros en Villa del Parque
El GCBA confirma que construirá un nuevo Puente Ciudad de la Paz
Más leídas
-
Información General1 semana ago
Subasta millonaria en CABA
-
Información General3 semanas ago
Fuerza Patria cerró sus listas en Buenos Aires: estos son los candidatos por sección
-
Información General2 semanas ago
El gobierno porteño dejará de proveer transporte a cartoneros que viajan desde el conurbano a la Ciudad de Buenos Aires
-
Información General2 semanas ago
La municipalidad de San Isidro demolerá otro bar clásico frente al río
-
Información General2 semanas ago
Empujarán 1.400 toneladas bajo las vías: así construyen un túnel clave para continuar el camino costero junto al Riachuelo
-
Información General1 semana ago
Francella y 16 personajes para pensar la Argentina de hoy
-
Información General2 semanas ago
Se acerca a los 100 años el único barrio laberíntico de CABA: dónde queda y cuánto cuesta vivir allí
-
Información General1 semana ago
Biblioteca Nacional bajo sospecha