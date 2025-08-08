Buenos Aires, 08/08/2025, edición Nº 4650
Clausuran y tapian el Hotel Gemini en Balvanera

El Ministerio de Seguridad cerró y tapió el hotel “Gemini” un establecimiento que había sido clausurado varias veces por causas de usurpación y narcomenudeo.

Se trata de un edificio ubicado en Alsina al 3000 que era foco de quejas de los vecinos por venta de droga y por ser un lugar de refugio de delincuentes.

Durante un operativo de saturación realizado anoche por la Policía de la Ciudad también se lablaron actas contravencionales y, junto a personal de Espacio Público, liberó las veredas de ranchadas en el barrio de Balvanera.

Tres de las actas fueron realizadas por tenencia de armas blancas, en infracción al artículo 103 del Código Contravencional de la Ciudad, en tanto las otras cinco fueron labradas por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Además de las personas infraccionadas, otras 49 fueron identificadas durante los controles.

A su vez, personal de Espacio Público desarmó ranchadas y limpió veredas y calzadas.

