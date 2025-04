Axel Kicillof anunció el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses: serán el 7 de septiembre

Finalmente, Axel Kicillof tomó la decisión de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a contramano de los deseos de Cristina Kirchner. Según informó durante una conferencia de prensa, los comicios serán el 7 de septiembre. Además, el gobernador anunció que enviará un proyecto para suspender las PASO y le pidió celeridad a la Legislatura para aprobarlo.

“Quiero hablarle con claridad a nuestro pueblo y a todas las fuerzas políticas. Lo hago como gobernador de los 17 millones de bonaerenses, con mis facultades y la responsabilidad de tomar decisiones a favor de la provincia. Primero, sobre las PASO, la mayoría de las provincias las suspendieron. Hace un mes, en la apertura de sesiones, le pedí a la legislatura que las suspendiera en la provincia. Aunque la mayoría de las fuerzas políticas están de acuerdo y hay varios proyectos, esto todavía no se logró. Es por eso que un primer anuncio es que enviaré a la legislatura un proyecto de ley para que se resuelva y suspender las PASO lo más rápidamente posible”, comenzó Kicillof.

Y continuó: “Recordarán ustedes lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Fue un caos. Por eso, la mayoría de los gobernadores ha decidido desdoblar las elecciones. Para asegurar que se vote de manera simple y eficiente. Algunos sugieren duplicar las mesas o los lugares de votación. En nuestra provincia es imposible. Ya, al día de hoy, se vota en muchos lugares inadecuados, urnas móviles, jardines de infantes o incluso en otros municipios”.

Luego, anticipando su decisión, afirmó: “La conclusión es clara y contundente: votar el mismo día combinando dos modalidades distintas sería un caos, surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían las posibilidades de que un ciudadano no pueda traducir su preferencia en un voto efectivo”.

“Por eso, como gobernador a cargo de fijar la fecha de elecciones firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras”, completó el mandatario.

El anuncio de Kicillof marcará un quiebre en el peronismo. Hasta la tarde de este lunes se buscó una instancia de acuerdo. El domingo hubo una larga reunión de la cúpula de Unión por la Patria. El encuentro se dio en La Plata para ordenar el escenario. No hubo ninguna resolución, ya que Kicillof, Máximo Kirchner y Massa mantuvieron sus posturas. El gobernador avanzó en el desdoblamiento mientras que el kirchnerismo pedía por una elección concurrente para enfrentar al gobierno de Javier Milei en todos los ámbitos: Congreso, legislatura bonaerense y concejos deliberantes. Massa, por su parte, había recomendado votar cargos provinciales en noviembre.

Pedido de Unidad

Más allá de las diferencias, Kicillof aseguró que trabajará por la unidad de todos los sectores que se oponen al rumbo fijado por el presidente Milei.

“Yo no soy candidato a nada, pero me comprometo a militar en ambas elecciones para conseguir que el ajuste y la motosierra no entren a la provincia de Buenos Aires y que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales que defiendan a la provincia y al país”, dijo el gobernador bonaerense.

Luego remarcó que la decisión de desdoblar las elecciones es parte de sus facultades. “La ejerzo con responsabilidad, para garantizar un calendario electoral serio”, indicó a sabiendas de la opinión contraria del kirchnerismo.

“No vengo acá a hablar de internas que se dirimen en otro lugar. Lo que respecta al proceso electoral vamos a seguir trabajando por la unidad de quienes nos oponemos al gobierno de Milei convocando a un frente lo más amplio posible para quienes están sufriendo a este gobierno”, indicó el gobernador.

“Mi convocatoria no se limita a dirigentes, si no a todos los sectores que quieren evitar que este ajuste lastime aún más a los bonaerenses”, cerró con tono conciliador pese a las diferencias.

Elecciones concurrentes inviables

El gobernador y sus funcionarios más cercanos como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, habían adelantado el argumento de la inviabilidad de hacer una elección concurrente, es decir, que en un mismo día se voten diputados nacionales mediante Boleta Única en Papel y legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares con boleta tradicional. En el mes de enero, Bianco ordenó hacer un simulacro de votación concurrente. Como resultado, remarcaron que dado el tiempo que lleva emitir los dos sufragios quedarían entre 90 y 125 electores sin posibilidad de votar; en un escenario ideal. Kicillof expuso esa experiencia en la conferencia de prensa al justificar su decisión.

Este lunes al mediodía, Kicillof reunió a intendentes enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro y sus funcionarios más políticos. Fue para ponerlos en conocimiento de que el encuentro del domingo con las restantes patas de Unión por la Patria no había tenido mayores resultados.

De esta forma, lo que se hace inevitable es un quiebre dentro del peronismo. Mientras se desarrollaba la reunión de intendentes y Kicillof, en La Cámpora volvían a ratificar que si el mandatario finalmente desdobla; la acción será considerada como un gesto de ruptura de su parte y que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, será candidata a legisladora provincial por la Tercera sección electoral.

En ese esquema, la ex presidenta podría enfrentarse a las estructuras de los intendentes que hoy se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada) o Andrés Watson (Florencio Varela).

Sumado a esto, también está la discusión por las PASO. Este martes estaba convocada la Cámara de Diputados para tratar la suspensión de las elecciones Primarias con un proyecto del massista, Rubén Eslaiman. Allí, el kirchnerismo buscaba retomar el debate y sumarle al texto a discutirse un agregado para hacer concurrentes los comicios legislativos de este año.