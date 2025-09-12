Información General
Así será el nuevo shopping en Buenos Aires en el que invirtieron millones de dólares: un nuevo formato y modelo sustentable
El conurbano bonaerense tendrá un nuevo shopping con modelo sustentable y una propuesta distinta.
Un nuevo shopping llega a Buenos Aires con una propuesta innovadora: se trata de un centro comercial con un modelo sustentable que combina los rubros de gastronomía, tecnología, decoración, estética, servicios profesionales y agencias de viajes.
Bella Vista Plaza será el primer shopping a cielo abierto en San Miguel: su apertura está prevista para fines de octubre de este año y busca posicionarse como un polo urbano de referencia en la zona Noreste del conurbano de Buenos Aires.
El proyecto tuvo una inversión de más de 6 millones de dólares y será llevado a delante por Luparello Desarrollos. Daniel Luparello, el director del proyecto, declaró que la expansión de la urbanización atiende la necesidad de nuevos servicios y opciones laborales en el área de San Miguel.
La Ciudad asegura que hay más de 20 firmas interesadas en la obra de la línea F
Cómo será Bella Vista Plaza, el nuevo shopping sustentable
El nuevo polo urbano de San Miguel tendrá espacios verdes, tanto en jardines como en terrazas, para generar un espacio de naturaleza en medio de la urbanización. El resto de la estructura combinará el hormigón con el vidrio para poder generar un efecto de sumergimiento en la naturaleza.
Habrá 16 locales comerciales de entre 114 y 125 m², 18 oficinas o estudios profesionales de 35 a 85 m² con recepción común, 3 locales gastronómicos con terrazas de 200 m² y estacionamiento propio. Más del 70% de estos espacios disponibles ya fueron reservados o alquilados.
Ubicado en Senador Morón 2197, partido de San Miguel, Bella Vista Plaza estará a pocos metros de la estación de tren de la línea San martín y a pocos minutos de Camino del Buen Ayre. Esto le da un acceso rápido desde la Panamericana y a la Autopista del Oeste.
Bella Vista Plaza busca convertirse en el nuevo punto de encuentro para los habitantes de San Miguel y alrededores,, brindando una experiencia moderno y funcional.
