“A Alberto Fernández no lo respetamos ni lo vamos a respetar, es irreversible”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó fuertemente al presidente Alberto Fernández. “No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Es irreversible», sentenció.

A pesar de que durante el 2020, Larreta y Fernández dialogaban y aparecían juntos en las conferencias de prensa, la quita de un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires marcó un quiebre en la relación. “Sentí una traición y una bronca enorme«, recordó el Jefe de gobierno.

«Me enteré un minuto antes de que lo anunciaran por conferencia de prensa, por un mensaje del ministro del Interior (Wado de Pedro). No me quedé con la bronca y puteando a todo el mundo, sino que seguimos trabajando en la Ciudad», detalló en diálogo con Viviana Canosa. «Esa plata claramente no fue a mejorar la Policía bonaerense, porque está cada vez peor», agregó.

También se refirió a la resolución del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien cerró la causa por la fiesta en la quinta de Olivos y argumentó que tales hechos ilegales «no pueden catalogarse como propios de la función o vinculados con el ejercicio de ella» por parte del Presidente.

«Es el antiejemplo que un juez diga que Alberto es presidente hasta las 8 de la noche. Es una vergüenza. Te doy mi caso: yo soy jefe de Gobierno 24×7. Si hay un problema, me llaman a cualquier hora y los domingos. No dejo de ser nunca jefe de Gobierno», acusó. «Estamos todos indignados. Yo creo que a la gente le importa, que están con la misma bronca que tenemos todos. Mi manera de canalizar la bronca es trabajar todos los días y generar una alternativa para ganarles la elección a estos tipos. Laburando cada vez más. Si bajamos los brazos, los inmorales nos ganan», sostuvo.

Larreta aseguró que “se puede bajar la inflación” y que en eso está trabajando de cara al 2023. “Hay que bajar el déficit y modificar la legislación laboral”, remarcó. “Hay que hacerlo a pesar de los sindicatos”, agregó.

Larreta y el municipio de La Matanza

«Lo primero que vamos a hacer es ganarles la elección, con una propuesta de cambio. No solo a nivel nacional, sino en La Matanza también. Gobiernan los mismos hace 38 años y es un desastre», destacó Horacio Rodríguez Larreta.

«Los vecinos me dicen que hagamos en La Matanza lo mismo que hicimos en la Ciudad. Mi respuesta es que se puede, no perdamos la esperanza. Obviamente no es fácil y no hay soluciones mágicas», cerró.

