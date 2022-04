Un empresario denunció maniobra para detenerlo y quedarse con su empresa

El caso cuadernos fue motorizado por el entonces juezy el fiscaldurante el gobierno de. Está elevado a juicio aún sin una fecha. Ahora se conoció un informe grafológico que se realizó sobre copias digitales, (que no son fotocopias) y no sobre los originales de los cuadernos que continúan reservados en el Tribunal Oral Federal 7, sin ser peritados hasta la fecha por los profesionales del Cuerpo de Peritos de la Policía Federal, pese a los pedidos de la defensa del empresario y ex presidente de Albanesi SA, Armando Loson., uno de los empresarios arrepentidos y procesado por el caso conocido como “cuadernos de Centeno” denunció hoy haber sido víctima de una maniobra delictiva orquestada desde el Estado con la participación de organismos de inteligencia. Sin nombrar responsables, alude a lo que ocurría durante el gobierno de

Loson se refiere también a sectores privados para perjudicarlo, quedarse con su empresa y ponerlo preso. El empresario denunció que se le armó una causa para “meterme” en el caso de la Obra Pública, cuando jamás se dedicó a la obra pública y para lograr “mi arbitraria detención”.

Loson, presidente del Grupo Albanesi, está procesado acusado de formar parte del circuito de recaudación que salió a la luz con los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno. Fue en su momento uno de los arrepentidos del juez Bonadio y el fiscal Stornelli.

Ahora Loson denuncia que armaron parte de la causa con falsificaciones y maniobras orquestadas posiblemente por organismos de inteligencia, es decir otra vez la AFI dirigida por Gustavo Arribas. La denuncia fue radicada en los tribunales de Comodoro Py y racayó en el juzgado a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi.

Centeno “debe de haber contado con alguna estructura para tamaña cuestión:

Para Loson, el caso cuadernos no fue algo que surgió de Centeno, “motivo por el cual, infiero e intuyo que todo ello se tiene que haber estructurado o pergeñado desde algún estamento u organismo superior, quizás del Estado Nacional, capaz con la intervención de Organismos de Inteligencia, o tal vez del Sector Privado -pero no puedo afirmarlo- para perjudicarme (probablemente con algún fin político que terminó con el sometimiento a proceso de más de 170 imputados), lo que además contó con una extensa y amplificada cobertura de los principales medios de difusión masiva”.

En una denuncia, Loson no cuestiona el contenido de la totalidad de los cuadernos, sino únicamente lo que lo involucra y respecto de los cuales los peritos han verificado graves irregularidades en su perjuicio.

Cuenta Loson que advirtió que “en las mal llamadas fotocopias de los cuadernos (en realidad son copias digitalizadas ), se habían utilizado como base “hechos verdaderos” , pero luego se tergiversaron e inventaron, otros”.

“Se inventaron sucesos, fechas, cifras en moneda extranjera absolutamente falsas, se modificaron circunstancias de hecho, nombres, etc.; y entiendo, humildemente, que todo ello excede claramente la actuación unipersonal de una persona de las cualidades y calidades personales e intelectuales como CENTENO”, resaltó Loson en la denuncia.

Losón encargó un minucioso estudio sobre los textos al prestigioso estudio de peritos calígrafos LATOUR , para sostener su inocencia y remarcar que fue implicado arbitrariamente en hechos que no fueron cometidos por él. Como imputado colaborador, explicó los pagos que personalmente realizó desde sus cuentas particulares como aportes de campaña mostrando la documentación y los comprobantes que así lo acreditan.

Con la prueba pericial, Loson presentó hoy en Comodoro Py una denuncia por falso testimonio, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Las gravísimas adulteraciones de nombres, lugares y fechas sólo tuvieron el propósito de involucrarme y armar distintas causas en mi contra con el sólo intento de quedarse con esta empresa centenaria”, remarcó.

Losón sostuvo que *“Albanesi nunca fue una empresa constructora* como quisieron hacer creer con malicia, y que jamás participó de la obra pública, como se le imputó en la investigación. Por eso insistió en que su causa sea remitida al fuero electoral.

En la causa “Cuadernos” están involucraron más de 170 imputados, muchos de ellos los empresarios más importantes del país, como Angelo Calcaterra, primo del ex presidentes Mauricio Macri, Enrique Menotti Pescarmona, Aldo Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Luis Betnaza, CEO de Techint, Gabriel Romero, Alejandro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea y Juan Carlos Lascurain, entre otros.