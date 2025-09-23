Todo lo que dejó la Maratón de Buenos Aires 2025

La Ciudad recibió la Primavera con una fiesta del deporte: un récord de 15 mil corredores disputaron en las calles porteñas la 41ª Maratón Internacional de Buenos Aires. Entre los hombres ganó el etíope Habtamu Birlew Denekew, con 2 horas, 9 minutos y 24 segundos, y en las mujeres lideró la también etíope Elfinesh Demise Amare, con 2 horas, 28 minutos y 12 segundos.

“Es una gran alegría organizar en la Ciudad la carrera más importante de Sudamérica. Seguimos posicionando a Buenos Aires en el mundo, hoy compitieron más de 4.500 corredores de otros países, 3 de cada 10 han venido de afuera. Para una maratón es un número increíble”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la entrega de premios.

El podio del Campeonato Sudamericano lo integraron los argentinos Joaquín Arbe (2 horas, 19 minutos y 21 segundos), David Rodríguez (2 horas, 19 minutos y 22 segundos) y Ezequiel Chavarría (2 horas, 19 minutos y 31 segundos). Y en las mujeres, las argentinas Luján Urrutia (2 horas, 42 minutos y 50 segundos), Anahí Castaño (2 horas, 43 minutos y 16 segundos) y Agustina Chretien (2 horas, 48 minutos y 38 segundos).

La carrera de 42 kilómetros se largó a las 7 de la mañana en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, donde también fue la llegada. Los competidores recorrieron Palermo, Recoleta y el centro de la Ciudad por la 9 de Julio pasando por el Teatro Colón, el Obelisco y la Plaza de Mayo, hasta llegar a La Boca, desde donde retomaron.

Todos los participantes que completaron el circuito recibieron su medalla finisher, diseñada en un concurso entre los alumnos de la Escuela Técnica Raggio de Núñez.

“La Maratón de la Ciudad es mucho más que una carrera: es una verdadera fiesta del deporte y una celebración del espíritu porteño. Saber que 15 mil corredores, a pesar del clima, compitieron en los lugares más emblemáticos de la Ciudad nos llena de alegría y orgullo”, sostuvo Fabián Turnes, el secretario de Deportes.

La Maratón Internacional de la Ciudad se corre desde 1984 y es la más convocante y rápida de Latinoamérica. Cuenta con fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética Metropolitana, integra el calendario de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS) y cada año recibe corredores de más de 45 países. Como en ediciones anteriores, la carrera incluyó al Campeonato Sudamericano de Maratón.