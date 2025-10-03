Información General
Se desplomó un ascensor desde un séptimo piso en Palermo y nueve jóvenes quedaron atrapados
Los bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas, que luego fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir la atención médica correspondiente
Esta madrugada, un llamado de alerta generó el despliegue de 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME hacia un edificio del barrio porteño de Palermo, donde un ascensor se desplomó desde el séptimo piso. Tras un operativo de rescate, nueve jóvenes habían quedado atrapados en su interior.
El hecho ocurrió cerca de las 01:35, en una propiedad ubicada sobre la calle Arévalo 2700. Según las fuentes oficiales a las que se accedió, los servicios de emergencia que arribaron al lugar se encontraron con nueve jóvenes atrapados, entre ellos, seis mujeres y tres varones, todos de entre 17 y 20 años. El personal del SAME asistió a los afectados, quienes presentaban politraumatismos.
Entre los heridos, las autoridades confirmaron que una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Asimismo, indicaron que los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.
Simultáneamente, varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para facilitar las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor. La comisaría 14 B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente, e interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.
Montaron un gran operativo luego de que se desatara un incendio en una galería de compras de Retiro
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas
La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores tras el incendio que se desató en la Galería Libertad, un edificio de once pisos con planta baja comercial ubicado en el barrio porteño de Retiro, sobre la calle Libertad al 1100.
El siniestro, que se produjo pasado el mediodía del 30 de septiembre, obligó a desplegar un operativo de los Bomberos de la Ciudad, que lograron apagar las llamas con celeridad. No obstante, el hecho derivó en la asistencia médica de tres personas, de las cuales ninguna de ellas sufrió lesiones de gravedad.
Después de que recibieran un aviso de incendio, los bomberos se movilizaron hacia el lugar y detectaron presencia de humo en el establecimiento. Esta situación motivó la utilización inmediata de una línea de 38 mm en la planta baja, debido a que descubrieron que el humo provenía del cielorraso de la galería comercial. En consecuencia, los efectivos realizaron inspecciones minuciosas en todos los pisos del edificio, con el fin de descartar la propagación del fuego en el resto de la estructura.
De esta manera, descubrieron que el foco del incendio se localizó en el local número 5 de la Galería Libertad, un comercio de indumentaria que permanecía cerrado y cuyas puertas estaban tapiadas con placas de durlock.
Esta circunstancia dificultó el acceso de los bomberos, quienes se vieron obligados a romper las placas para ingresar al interior del comercio. Una vez dentro, observaron que el fuego se había propagado sobre varias prendas. Además, se había extendido sobre una superficie de alrededor de 1,5 metros cuadrados y con una altura de medio metro, que se situaba a un metro del acceso en el lateral izquierdo del negocio.
Por medio de la utilización de una línea de 38 mm, el personal de emergencias logró controlar el incendio. Posteriormente, informaron que tuvieron que sumar un forzador de aire, el cual sirvió para ventilar el sector afectado y eliminar el humo remanente en la galería.
Como resultado del incidente, dos hombres y una mujer recibieron asistencia médica por síntomas compatibles con principio de intoxicación. Sin embargo, confirmaron que ninguno de ellos estaba bajo riesgo de vida.
Una emblemática calle de CABA que transporta a otra época: se encuentra en el barrio con mejor calidad de vida
El bloque que responde a Larreta en la Legislatura porteña criticó a Jorge Macri y propuso una rebaja del ABL
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas
Swiss Medical compró 100% del paquete accionario de Diagnóstico Maipú
Declaran de interés un ciclo de la Fundación Ortega y Gasset
Los 8 edificios icónicos de Buenos Aires que cuentan la historia de un clásico de la decoración argentina en 40 años
Se desplomó un ascensor desde un séptimo piso en Palermo y nueve jóvenes quedaron atrapados
Problemas de mudanza en escuelas de La Paternal
Declaran de interés un ciclo de la Fundación Ortega y Gasset
Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Se reunieron las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Planeamiento Urbano
-
Información General3 semanas ago
Desde hoy cierran un acceso de la autopista Dellepiane sentido a CABA
-
Información General2 semanas ago
Sale más de un millón de dólares: venden un departamento que se hizo famoso con la serie El Encargado
-
Información General2 semanas ago
Una nueva línea de colectivos conecta el sur del GBA con la Ciudad a menor precio
-
Información General2 semanas ago
Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos
-
Información General2 semanas ago
“Mansión Cultura” abre sus puertas: una noche inolvidable de la escena cultural porteña
-
Información General2 semanas ago
Vuelve La Gran Paternal cultural
-
Información General1 semana ago
Loma Negra vuelve al fútbol AFA