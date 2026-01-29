El sueño de la casa propia en la Ciudad de Buenos Aires puede estar a un clic de distancia. El Banco Ciudad anunció un nuevo remate de propiedades en CABA correspondiente a herencias vacantes, ofreciendo una oportunidad única para adquirir inmuebles a precios muy competitivos y en pesos al tipo de cambio oficial.

La subasta se realizará el próximo miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas de manera totalmente online. En esta edición, salen a la venta seis inmuebles ubicados en barrios como Flores, San Telmo, Recoleta y Parque Avellaneda, con bases que parten desde los U$S 33.500.

Lista completa: Qué se consigue en el remate de propiedades en CABA

Los inmuebles que integran este remate de propiedades en CABA son «herencias vacantes», es decir, viviendas que quedaron sin dueños y que la Procuración de la Ciudad pone en venta.

A continuación, el detalle de las oportunidades ordenadas por precio base:

Parque Avellaneda (U$S 33.500): Departamento tipo casa en Moreto 1740. Planta baja con entrada independiente, 2 ambientes, patio y jardín. Superficie total: 168 m². San Telmo (U$S 34.181): Departamento de 2 ambientes en Chacabuco 1146 (1° piso). Todos los ambientes ventilan al exterior. Superficie: 39 m². Flores (U$S 34.408): Departamento de 2 ambientes en Lautaro 1547 (PB). Incluye cochera, patio y terraza propia. Superficie total: 135 m². Liniers (U$S 53.600): PH de 3 ambientes en Nicolás Granada 931. Cuenta con acceso independiente y azotea propia. Superficie total: 119 m². Agronomía (U$S 60.300): PH al frente de 2 ambientes en Zamudio 4042. Recoleta (U$S 90.450): Semipiso de 3 ambientes en Av. Santa Fe 3176. Cuenta con balcón corrido y doble acceso.

Cómo participar y la ventaja del pago en pesos

Para ofertar en este remate de propiedades en CABA, los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes (lunes 9 de febrero) en la plataforma subastas.bancociudad.com.ar .

Requisitos clave:

Ser mayor de 18 años o empresa.

Constituir una Garantía de oferta equivalente al 3% del valor base del inmueble.

Tener domicilio en CABA y correo electrónico.

El dato financiero: Si bien las ofertas se realizan en dólares, el pago se concreta en pesos argentinos al tipo de cambio oficial (vendedor BNA) del día anterior a la subasta, lo que representa una ventaja financiera significativa frente al mercado tradicional.