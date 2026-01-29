Newsletter Subscribe
El sueño de la casa propia en la Ciudad de Buenos Aires puede estar a un clic de distancia. El Banco Ciudad anunció un nuevo remate de propiedades en CABA correspondiente a herencias vacantes, ofreciendo una oportunidad única para adquirir inmuebles a precios muy competitivos y en pesos al tipo de cambio oficial.
La subasta se realizará el próximo miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas de manera totalmente online. En esta edición, salen a la venta seis inmuebles ubicados en barrios como Flores, San Telmo, Recoleta y Parque Avellaneda, con bases que parten desde los U$S 33.500.
Los inmuebles que integran este remate de propiedades en CABA son «herencias vacantes», es decir, viviendas que quedaron sin dueños y que la Procuración de la Ciudad pone en venta.
A continuación, el detalle de las oportunidades ordenadas por precio base:
Para ofertar en este remate de propiedades en CABA, los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes (lunes 9 de febrero) en la plataforma
subastas.bancociudad.com.ar.
Requisitos clave:
El dato financiero: Si bien las ofertas se realizan en dólares, el pago se concreta en pesos argentinos al tipo de cambio oficial (vendedor BNA) del día anterior a la subasta, lo que representa una ventaja financiera significativa frente al mercado tradicional.